Mit Müllmännern durch die Hansestadt

Von Nina Grunenberg

Ich werde der Kolonne sagen, daß sie sich ganz natürlich benehmen soll. Wenn sie unterwegs mal an einer Destille halt machen, das macht Ihnen doch nichts aus?“

Herr Schmitz, der Betriebsleiter, zögerte: „Darf ich fragen“, sagte er dann schließlich doch und warf einen väterlichen Blick auf mein kurzes Sommerkleid, „ob Sie morgen so kommen wollen? Es würde unseren Männern natürlich nichts ausmachen, aber trotzdem...“ Ich würde Blue Jeans anziehen, das fand er in Ordnung.

„Und wenn Sie morgen früh kommen“, sagte Oberamtsrat Öppermann, „dann werden Sie zuerst in die Kantine gehen. Da machen unsere Männer smoke-time und lesen Morgenpost, und gegen 6.45 Uhr brausen sie los. Da ist was los, wenn die Müllwagen vom Hof donnern.“ Wir freuten uns: Die Männer vom Hamburger Abfuhrbezirk M-Mitte 1 am Bullerdeich 19, weil sich jemand für die „Entsorgung“ der Bevölkerung interessierte, und ich, weil sie die Idee, mit dem Müllwagen durch die Stadt zu fahren, in Ordnung fanden. Daß jemand außer ihnen selber sich für Müll interessierte, hatte sie zuerst erstaunt, aber als ich ihnen erklärte, das gehöre schließlich auch zu den Umweltschutzproblemen, war es ihnen recht – aber hatten die Männer von der Müllabfuhr die Umwelt nicht schon immer geschützt?

Oh, Hein, eine Frau!

Am nächsten Morgen um 6.30 Uhr standen die grünen Systemmüllwagen schon startbereit auf dem Hof, zu zwei und zwei hintereinander aufgereiht, manche mit Plaketten beklebt: „Sei kein Dreckspatz – Aktion saubere Landschaft e. V.“ Herr Baumann, der stellvertretende Betriebsleiter – früher ist er selber Müllwerker gewesen –, klemmte das Einsatzbuch unter den Arm. Wir gingen in die Kantine. Die Morgensonne strahlte auf dreihundert Müllmänner. Sie röhrten wie Hirsche, staunten, starrten, zwinkerten und grinsten: „Oh, Hein, du Grauschimmel: eine Frau!“ Soviel Männer auf nüchternen Magen! Es waren nicht nur die Männer vom Hausmüll, sondern auch die Arbeitskolonnen vom Sperrmüll und von der Straßenreinigung. Umgezogen hatten sie sich schon. „Der Müllwerker“, erklärte der Betriebsleiter, „kann hier in der Unterwäsche antreten, alles andere bekommt er von uns: ein blau-weiß gestreiftes Hemd, eine Manchesterhose im Winter, eine leichte Latzhose für den Sommer, Sicherheitsstiefel, Handschuhe, Mütze, Waschmittel und einmal im Jahr sogar ein Handtuch.“