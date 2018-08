Die kommerzielle Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgt heute manchmal so schnell, daß die Industrie neue Ideen oft schon längst in ihren Produkten verwertet hat, ehe sich die Forscher auch nur ansatzweise über den Wert der Entdeckungen einig geworden sind. Ein Beispiel aus letzter Zeit sind die sogenannten Bio-Feedback-Trainingsgeräte, die seit mehr als einem Jahr von mehreren gewitzten Firmen in Kalifornien mit dem nicht einlösbaren Versprechen verkauft werden, damit könne jeder bei sich zu Hause bestimmte Hirnstromaktivitäten unter bewußte Kontrolle bringen und dabei rauschähnliche Ekstasen, erleben (ZEIT, Nr. 21). Die meist kleinen Elektronikfirmen bauen die experimentellen Einrichtungen von Hirnforschern – die damit Versuchspersonen beibringen, bestimmte Gehirnwellen willentlich zu erzeugen – in stark vereinfachter Form nach und bringen sie gewinnbringend auf den Markt.

Ähnlich ein Fall, der soeben aus den USA gemeldet wird. Die Firma Associates International in Shreveport im Bundesstaat Lousiana will Interessenten noch in diesem Monat die ersten elektronischen Intelligenzmeßgeräte zum Mietpreis von 200 Dollar pro Monat anbieten; fürs erste rechnen die Firmenleute mit 500 bis 800 Abnehmern aus den Reihen von Personalberatern, Industriefirmen und Behörden. Das neue Testverfahren beruht auf dem Prinzip, daß kurze Lichtblitze, vom menschlichen Auge wahrgenommen, bestimmte Veränderungen in der Hirnstromaktivität hervorrufen; die Geschwindigkeit, mit der sich die Information im Gehirn ausbreitet, soll dann ein Maß für die menschliche Intelligenz sein: je schneller, desto klüger, je langsamer, desto dümmer.

Associates International stellt die Testapparaturen nun aber nicht wie die Feedback-Gerätefirmen in Eigenregie her, sondern in Zusammenarbeit mit dem Erfinder, dem kanadischen Psychologen John Ertl vom Zentrum für Kybernetische Forschung an der Universität von Ottawa. Der Professor fördert damit die allgemeine Verbreitung und Anwendungen seines Intelligenzmeßverfahrens, obwohl es. seit der ersten Veröffentlichung darüber (Nature, 26. 7. 1969) heftig umstritten ist. So konnten Ertls Gehirnstromversuche von zwei Forschern zwar in dessen Laboratorium nachvollzogen werden, andere Wissenschaftler blieben aber bei demselben Versuch an einem anderen Institut erfolglos.

Psychologen bezweifeln zwar nicht, daß Ertls Meßergebnisse tatsächlich etwas mit Intelligenz zu tun haben. Doch wenden sie ein, daß noch niemand ausreichend darüber Bescheid wisse, was die Gehirnstromaktivitäten tatsächlich bedeuten. Denn: Ein einziger Meßwert kann nicht unter den vielen Komponenten unterscheiden, aus denen sich Intelligenz zusammensetzt, wie etwa sprachliche oder mathematische Fähigkeit; Ertls Messungen geben also bestenfalls einen Durchschnittswert über einige Intelligenzfaktoren wider. Aber erst wenn diese Grundaussage als gesichert angenommen werden kann, meinen einige Wissenschaftler, wird man Ertls Test als einen wesentlichen Durchbruch auf der Suche nach einem objektiven, allgemeingültigen Maßstab für das Phänomen Intelligenz bezeichnen können. Darauf könnten dann Auslesetests aufgebaut werden, die – im Gegensatz zu den bildungsabhängigen Psychotests – gegen soziale und rassische Minderheiten nicht diskriminieren.

Ein ausgereifter Ertl-Test könnte vor allem deswegen objektiver als die herkömmlichen Intelligenzmesser sein, weil Personen dabei weder zu schreiben noch zu lesen oder zu sprechen brauchen. Statt dessen bekommen sie einen mit Elektroden versehenen Helm übergestülpt und werden in einen dunkeln Raum gesetzt, wo sie etwa fünf Minuten lang auf einer Leinwand Lichtblitze betrachten müssen. Ein Computer registriert die von den Lichteindrücken verursachten Veränderungen der Gehirnwellen und schreibt – je nach der Geschwindigkeit, mit der das Gehirn die Eindrücke verarbeitet – in Leuchtziffern den „Ertl-Intelligenzquotienten“ aus.

Neben der Intelligenzmessung könnte sich Ertls Verfahren der Messung „stimulierter Reaktion“ auch zu einem wichtigen Hilfsmittel für die Erkennung von Geisteskrankheiten entwickeln. In ersten Versuchen hat etwa Dr. Charles Shagass von der Temple-Universität in Philadelphia (Pennsylvania) herausgefunden, daß die Anfangsausschläge stimulierter Hirnströme bei Schizophrenen, psychotisch Depressiven und Patienten mit extremen charakterlichen Abweichungen besonders intensiv sind. Und der berühmte englische Neurologe Grey Walter von der Bristol-Universität stellte unlängst fest, daß eine stimulierte Reaktion sogar dann festzustellen ist, wenn eine Person nur erwartet, es werde etwas geschehen; bei Angstzuständen oder Schizophrenie ist dieser Effekt nur abgeschwächt, bei Neurosen verstärkt und bei Psychopathen überhaupt nicht festzustellen.

Alle diese Ergebnisse werden von den beteiligten Forschern noch mit größter Vorsicht berichtet. Denn einstweilen scheint das Phänomen „stimulierte Reaktion“ viel zu wenig erforscht zu sein, um wie Associates International mit allerlei spektakulären Gehirnstrommonitoren in die Öffentlichkeit zu preschen. Friedrich Abel