In der afrikanischen Republik Tschad ist am Freitag nach Angaben des Rundfunksenders in der Hauptstadt Fort Lamy ein Putschversuch gescheitert. Als Anführer der Verschwörung sei Achmed Abdallah, ein Zivilist, verhaftet worden, der in seiner Zelle Selbstmord begangen habe. Radio Fort Lamy gab keine weiteren Einzelheiten bekannt; alle Verbindungen in das Ausland wurden unterbrochen.

Präsident François Tombalbaye beschuldigte allerdings den nördlichen Nachbarstaat Libyen, in Verbindung mit einer „großen imperialistischen Macht“ den Umsturzversuch unterstützt zu haben. Der libysche Botschafter wurde unter Protest der Regierung in Tripolis, die sich gegen diese Vorwürfe energisch verwahrte, ausgewiesen. Die gegenseitigen Beziehungen sind vorerst eingefroren.

Näherliegend als der Verdacht eines libyschen Eingreifens sind zwei andere Vermutungen: Der 53jährige Tombalbaye, ein Christ aus dem im Süden des Landes lebenden seßhaften Stamm der Bemba, führt seit sechs Jahren einen Kleinkrieg gegen die mohammedanische Minderheit im Norden, die nomadisierenden Stämme der Tibesti. Sie operieren aus der Sahara mit solchem Erfolg, daß der Präsident im Vorjahr Frankreich um militärische Hilfe bitten mußte. Die 1000 Fremdenlegionäre wurden erst im Juni des Jahres wieder abgezogen. Sehr wahrscheinlich hat aber Tombalbaye, seit der Unabhängigkeit 1960 Präsident eines Ein-Parteien-Regimes, den Putsch selbst ausgelöst: Nur zwei Tage zuvor hatte er oppositionelle Politiker verhaften lassen.