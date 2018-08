Inhalt Seite 1 — Sonnig, aber teuer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Leichtsinn, mit dem Bundesbürger Ferienhäuser und Apartments im Süden Europas zu erwerben pflegen, ist inzwischen auch dem kleinsten Immobilienmakler in Deutschland und Spanien bekannt. Wenn die Kauflust, angeheizt, durch Sonne, Urlaubsstimmung, spanischen Wein und erprobte Verkaufsargumente auf den Höhepunkt steigt, werden selbst Phantasiepreise für Häuser minderer Qualität und billiger Ausstattung kritiklos akzeptiert. Die Leichtfertigkeit der Interessenten lockte unseriöse Makler, und die Großen unter den Auslandsimmobilienfirmen müssen zu zweifelhaftem Geschäftsgebaren greifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Geschäft macht, wer den Mund voll nimmt und mehr verspricht, als er halten kann.

„In diesem Jahr gibt es in Spanien mehr Touristen als Einwohner“; mit diesem Slogan wirbt eine große deutsche Auslandsimmobilienfirma für „Grundbesitz an den Glanzpunkten Europas“. Die bevorzugten Ferienorte: die Inseln im Atlantik, Mittelmeer und an den sonnigen Küsten Spaniens.

Wer die überfüllten Urlaubszentren von Malaga und Torremolinos erlebt hat, muß glauben, hier wird Geld verdient. Steigende Bodenpreise und die Möglichkeit, durch Vermietung eigener Häuser und Bungalows hohe Renditen zu erwirtschaften, heizen die Spekulation an. Wer trotz der Investmentskandale im letzten Jahr über genügend Barmittel verfügt, der investiert in Ferienhäuser. Die Spielregeln sind einfach und bequem. Man nehme an einem Blitzbesuch per Chartermaschine an irgendeinem sonnigen Flecken im Süden teil, unterzeichne einen simplen Kaufvertrag, womöglich auch noch Wechsel, die das ganze Haus mit Grundstück voll finanzieren, und erhält eine vertraglich gesicherte Rendite von 8 bis 14 Prozent im Jahr oder auch nur die Zusage, daß man soviel mit Leichtigkeit erwirtschaften und auf den Geldstrom warten könne.

Der erste Geldstrom – das bemerkt der Käufer sehr schnell – fließt in die entgegengesetzte Richtung: aus der eigenen Tasche in die des Verkäufers.

Ein Einheitsbungalow mit 50 Quadratmeter Wohnfläche auf einer 200-Quadratmeter-Parzelle kostet die Verkaufsfirma inklusive Bau- und Erschließungskosten zur Zeit zwischen 15 000 und 20 000 Mark. In der normalen Ausführung mit zwei Schlaf-, einem Wohnzimmer sowie Bad und Küche, die in Ausstattung und Qualität eher an Schrebergartenlauben erinnern, muß der Käufer etwa 50 000 bis 60 000 Mark auf den Tisch blättern. Weitere 8000 bis 14 000 Mark kommen als Aufwand für die notariellen Übertragungskosten, Möblierung, Gartenausstattung usw. hinzu.

Zur Erhaltung des Besitzes müssen außerdem jährlich bezahlt werden: für Grundsteuer 200 Mark, Gemeindeabgaben 130 Mark, Grundgebühren für Strom 75 Mark; Wasserkosten (laufende), Gärtnerkosten, Reparaturen (die nicht ausbleiben) machen noch einmal etwa 1200 Mark aus. Obwohl es keinen Frost gibt, kommen bei der vorherrschenden Bauweise Schäden durch Regen und sonstige Witterungseinflüsse hinzu. Wer die Rentabilität seines Besitzes betrachtet und eine Verzinsung seines eingesetzten Kapitals von sechs Prozent annimmt, den kostet das Grundstück mit Haus jährlich rund 4700 Mark – monatlich 392 Mark.

Diese laufenden Belastungen werden von vielen Eigentümern durch Vermietung ihrer Häuser an Urlauber wieder hereingeholt. Bei ständiger Vermietung erbringt das Renditeobjekt (Preisliste Saisonpreis 1970/71) jährlich 500 Mark, Das sind sechs Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die maximale Vermietung nur selten erreicht wird; gar nicht enthalten in dieser Rechnung sind eventuell anfallende Reparaturkosten und der erhöhte Verschleiß der Einrichtung.