Inhalt Seite 1 — Alibi eines Alibis Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Stuttgart war das so: dort wollte Peter Palitzsch vor geraumer Zeit die deutsche Erstaufführung von David Cautes „Demonstration“ spielen. Bei den Proben fand das mitbestimmende Ensemble, daß es das Stück nicht spielen wolle, und erreichte die Absetzung. Gespielt wurde statt dessen Becketts „Warten auf Godot“.

Im Stück ist das so: da will ein Theaterwissenschaftler mit seinen Studenten ein Stück über das Washingtoner „Pentagon“ spielen, die Studenten jedoch wollen ein Stück über sich selber spielen. So sieht der arme Zuschauer nicht nur Theater im Theater, sondern einmal ein Stückchen von einem Stück über das Pentagon, dann ein Stückchen von einem Studentenstück, dann ein Stück von einem Stück über die beiden Stücke, dann andere Kunststücke. Nur eines sieht er leider nie: nämlich „Warten auf Godot“.

In Hamburgs Jungem Theater ist das so: hier sieht man zu alledem noch die Regie eines Intendanten, dem kein Ensemble das Stück hilfreich aus der Hand stimmen wollte, ja, der sogar den allerletzten Strohhalm noch verschmähte, der ihm geblieben wäre: nämlich mit dem Rotstift in Cautes „Demonstration“ wenigstens ein bißchen herumzustreichen.

So wußte man während der Premiere zwar nie so ganz genau, ob man gerade Theater sah oder Theater auf dem Theater, aber man mußte sich so gut wie alles anhören, was David Caute sich über Studentenrevolte, Universitätskrise, Umweltverschmutzung, Zensur, Liebe, Haschisch, Ruhm, Brecht, Pentagon gedacht hat.

Nun ist ein solches Stück, das in modischem Hickhack verschleiert, wo es zitiert, was es nicht selber meint, und wo, was es meint, von vorneherein zur „Tiefe“ verurteilt. Denn selbst Platitüden sind auf einmal, werden sie nur als gespieltes Spiel relativiert, vielleicht nur Kritik an anderen Platitüden. So ist der Autor in seinem Text auch nirgends zu fassen – auch da nicht, wo am Ende die spielenden Studenten von gespielten, aber wahren Polizisten verhaftet werden und der liberale Theaterprofessor noch einen Augenblick lang selbst die Polizeiausweise für einen Einfall auf den Spuren des großen Stanislawskij hält.

Solche Verwirrung klingt jedoch besser, als sie sich ansieht: denn daß ein Universitätsrektor, den Studenten in einem Stück spielen, auf einmal am Schluß doch ein richtiger Rektor ist, mag alle Pirandello-Fans in helles Entzücken treiben – im Zusammenhang mit der Diskussion über die Studentenbewegung liefert Caute nur fortgesetzt das Alibi eines Alibis, und der einzige Liberale, der auf der Strecke bleibt, ist er selbst. Denn was er vorträgt, bleibt trotz aller Taschenspielertricks und trotz allem fortgesetzten „April! April!“-Rufen ein endloses Stammtischgerede über „diese jungen Leute“.

In der Inszenierung Friedrich Schütters war das bilderbuchpeinlich anzusehen: alles war auf die hilflose Leere eines bloßen Arrangements reduziert. Hans Timmermanns Theaterprofessor hatte die legere Schwermut, mit der sich sowohl ein Ehemann eines Boulevardstücks wie auch Prinz Hamlet spielen lassen: irgendwie denkt dann jeder Zuschauer, daß noch Sätze wie „Heute ist schönes Wetter“ über die wahren Rätsel der Welt Auskunft geben.