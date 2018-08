In der Sozialversicherung ist ein entscheidender gesellschaftspolitischer Durchbruch erzielt worden

Was seit Jahren politisch als undurchführbar galt, was Ministersessel ins Wanken brachte, ist nun doch passiert. Die mit Leidenschaft umkämpfte Selbstbeteiligung von Mitgliedern der sozialen Krankenversicherung an den ärztlichen Behandlungskosten hat ihren offiziellen Einzug in die gesellschaftspolitische Arena gehalten. Nicht anders ist in ihrem Kern die Übereinkunft zu beurteilen, mit dem im Bonner Arbeitsministerium Ersatzkassen und Bundesversicherungsamt das Kriegsbeil begruben. (Siehe S. 36)

Zwar ist damit höchstamtlich lediglich klargestellt, daß sich allein die bei Ersatzkassen freiwillig Versicherten – wenn sie wollen und viele wollen das – von ihrem Arzt auch als Privatpatient behandeln lassen können, gegen Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten. Aber dieses den freiwilligen Mitgliedern der Angestellten-Kassen zugestandene Recht wird man den Pflichtmitgliedern auf die Dauer ebensowenig verweiweigern können wie den in den Ortskrankenkassen versicherten, nicht weniger mündigen Arbeitern.

Der Gesetzgeber, der in dieser umstrittenen Sache nun bald das letzte Wort sprechen muß, wird sich der Logik der bereits geschaffenen Tatsachen nicht mehr entziehen können.

Mit der Gewährung der Kostenerstattung für einen begrenzten Personenkreis, so war es noch kürzlich in der „Welt der Arbeit“ zu lesen, würde „die harte Schlacht um die Selbstbeteiligung bei den Blank’schen Gesetzentwürfen zur Krankenversicherungsreform nachträglich verloren“. So ist es. Sie ist, für den DGB, verloren. Doch das ist kein Grund, die Fahnen des gesellschaftspolitischen Fortschritts auf halbmast zu setzen. Ganz im Gegenteil.

Denn was ist so unsozial dabei, wenn den Mitgliedern der Sozialversicherung die freie Entscheidung darüber eingeräumt wird, ob sie mit oder ohne Krankenschein zum Arzt gehen wollen. Die Gegner dieser Regelung, die sich aus gesellschaftspolitisch so heterogenen Lagern wie dem DGB und den privaten Krankenkassen rekrutieren, meinen, daß die Sozialversicherten dadurch in zwei „Klassen“ aufgespalten werden würden, in die Klasse derjenigen, die sich auf Grund ihres Einkommens den Status des Privatpatienten leisten könnten, und der anderen, die von diesem „Privileg“ keinen Gebrauch machen könnten.

So ist es nicht. Der Krankenschein in der Hand des Patienten ist heute kein Brandmal der sozialen Deklassierung mehr. Und sehr unterschiedlich fallen die Antworten aus, wenn Menschen der gleichen Gehalts-„Klasse“ gefragt werden, welchen Stellenwert sie ihrer Gesundheit zumessen und welche finanziellen Opfer sie unter Zurückstellung anderer Wünsche für deren Wiederherstellung auf sich zu nehmen bereit sind. Die Klassenideologie wird hier ad absurdum geführt.

Gleichheit läßt sich weder konservieren noch von oben dekretieren. Die gesellschaftliche Evolution schafft immer neue Differenzierungen. Die sich nun abzeichnende Entwicklung in der Sozialversicherung ist ein neues Beispiel dafür. Wolfgang Krüger