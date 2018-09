Hervorragend:

„Little Big Man“, von Arthur Penn. „Der Tod in Venedig“, von Luchino Visconti.

Im Fernsehen: „Goto – Insel der Liebe“ (Frankreich 1968), von Walerian Borowczyk (West III am 11. September), ist der erste lange Spielfilm des polnischen Zeichentrickfilmers. Inzwischen hat er „Blanche“ gedreht, mit derselben Peinlichkeit im Detail, vielleicht noch manieristischer und als Tragödie zum vorweggenommenen Satyrspiel. In „Goto“ wird Komik produziert durch das Übermaß an Tragik, mit der Tyrannei und Sklaverei, falsche Liebe und Treue, Folter, Meuchelmord und Habgier auf der Fantasie-Insel des Fin de siècle regieren. Eine Parabel ohne erhebende Moral, mit tödlichem Blick auf unveränderliche menschliche Konditionen.

PWJ

„Ich wurde geboren, aber...“ (Japan 1932), von Yasujiro Ozu (West III am 12. September). „Zwei ritten zusammen“ (USA 1961), von John Ford (ARD am 16. September).

Sehenswert:

„Der Anderson-Clan“, von Sidney Lumet. Nach zehn Jahren wird Einbruchsspezialist Duke Anderson (Sean Connery) aus dem Gefängnis entlassen und startet sofort einen neuen Coup. Dabei gerät er in das Netz moderner Abhörspionage: Das Finanzamt belauscht die Mafia-Bosse, der Geheimdienst die Black Panther Party, das Rauschgiftdezernat Süchtige, ein Liebhaber seine Geliebte. In dieser kalten Welt voll hysterischen Mißtrauens beweisen allein die Gangster humane Gefühle. Ein perfekter, sehr intelligenter und spannender Gangsterfilm mit exzellenten Schauspielern (Martin Balsam als Kunsthändlertunte), einer raffinierten Montage und einer miesen Polizei. HPK