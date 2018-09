Von Gisela Stelly

Jürgen Roth: „Armut in der Bundesrepublik Deutschland. Beschreibungen, Familiengeschichten, Analysen, Dokumentationen“; Melzer Verlag, Frankfurt 1971; 256 S., 12,– DM.

Die Kinder spielen zwischen Mülltonnen und Abfallhalden. Von Zeit zu Zeit, besonders im Sommer, stoßen sie beim Spielen auf Ratten. Die Ratten suchen sich Nahrung: in Wiesbaden, in Frankfurt, in München, Köln und Berlin ... überall, wo das wertloseste Baugelände ist, meistens an Bahngeleisen, in Industrienähe. Fährt man mit der Bahn die Strecke Frankfurt–Nürnberg, sieht man die Route entlang des Bahndammes übersät mit Baracken, Wellblechbaracken, bewohnten Gartenhütten, abbruchreifen Häusern ... Man nimmt es als selbstverständlich hin, daß die dort Lebenden aus eigenem Entschluß in diesen Verhältnissen wohnen...“

Aber in allen westdeutschen Städten gibt es auch offiziell genehmigte Slumbauten. Diese Armenanstalten sind der Öffentlichkeit meist durch die Bezeichnung „Mau-Mau“, „Klein-Chicago“, „Old Harlem“ und „Kamerun“ bekannt – Bezeichnungen, die alles sagen, über die drinnen und die draußen. Wer gibt wohl Namen, die an Aufstand denken lassen, wenn er nicht weiß, daß nur totale Ausweglosigkeit und Unterdrückung auf Aufstand setzen kann?

Es sind nicht Orte, in denen Kriminelle wohnen, die Orte sind kriminell. Es sind Viertel, in denen Elend und Krankheiten ihr Leben haben. Die Bewohner scheinen nur noch Demonstrationsobjekte zu sein, zu zeigen, wie weit es mit Menschen kommen kann. 600 000 Bundesbürger wohnen in diesen Armenanstalten. Hier leben auf 10 oder 12 qm Wohnfläche Familien zusammen, manchmal mit ebenso vielen Kindern. Sie warten jahrelang – und manchmal ein ganzes Leben lang vergebens – auf eine bessere Wohnung.

Zu den 600 000 Menschen, die in diesen Obdachlosenunterkünften leben, addiert Roth weitere 1,8 Millionen Bundesbürger hinzu: Insgesamt 2,4 Millionen Menschen leben unter den Slum-Bedingungen von Enge, Feuchtigkeit und Kälte. Sanitäre Anlagen fehlen fast ganz, Krankheiten dagegen sind häufig. Die Bewohner dieser Armenanstalten oder Slum-Wohnungen sind ständig umgeben von Lärm, Aggressionen, Angst, umgeben von Zäunen, Absperrungen und den „anderen Menschen“. Der Ausflug in die Umwelt – und sei es nur zum Friseur – endet nicht selten mit deprimierenden Konfrontationen: „Ich setze mich nicht unter die Haube, wo diese Frau gesessen hat, sie ist ja von Mau-Mau, und die haben alle Läuse.“

Wer „drin“ ist in diesen Asylen der Armut, in den Heimen, den vom sozialen Wohnungsbau erstellten Slum-Bauten, wer tatsächlich am Rande der Gesellschaft lebt, an den Bahndämmen, den Stadtausfahrten, den Müllabladeplätzen, auf dem übelsten und deshalb billigsten Boden der Gemeinden – wer da „drin“ ist, der hat selber schuld, sagen die Leute bei Jürgen Roth. Jürgen Roth aber sagt – und vor und mit ihm sagen das schon viele –, der Kapitalismus ist schuld. Was aber ist „der Kapitalismus“?