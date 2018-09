Inhalt Seite 1 — "Kommissar-Computer" von Wiesbaden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Die Amtsübergabe ging noch nach konventionellem Muster vonstatten, mit Festreden und Männergesang. Aber die Besorgnis war unüberhörbar, daß die gute alte, eingefahrene Ordnung im Bundeskriminalamt bedroht sei, daß eine neue, unbequeme, unsichere Zeit beginne. Der Vizepräsident ließ in einer Grußadresse mitteilen, "der Arm des Gesetzes, den die Polizei verkörpert", werde sich auch im Zeitalter des Computers nicht ersetzen lassen; der Polizei bleibe es weiter bestimmt, "zum Nutzen aller Anständigen kräftig und entschieden zuzupacken". Und der Personalrat warnte vor einer Tyrannei der Maschinen, die "dienende Bereitschaft nicht mehr anerkennt". Die Mahnungen galten dem Mann, der jetzt Chef des Amtes geworden ist und der sich als "Kommissar Computer" einen Namen gemacht hat: Dr. Horst Herold.

Herold paßt nicht ins gängige Klischee vom Polizeibeamten. Daß er gelernter Jurist ist und über ein völkerrechtliches Thema promoviert hat, mag angehen. Auch daß er Staatsanwalt, Amts- und Landesgerichtsrat war, paßt noch ins Bild. Aber daß er den Richterberuf aufgab, weil dieser ihm zu wenig Gestaltungsmöglichkeit bot und deshalb ausgerechnet zur Kriminalpolizei überwechselte, verblüfft denn doch einigermaßen. Das Denkmodell der konkreten Utopie, das Herold auch künftig nicht scheuen will, scheint schon damals eine Rolle gespielt zu haben. Die Utopie wurde ein konkreter Erfolg: die Kriminalstatistik von Nürnberg, wo Herold als Kriminaldirektor und später als Polizeipräsident die Verbrechensbekämpfung organisierte, beweist es.

Die Arbeitsweise Herolds zeichnete sich schon früh ab. Als Staatsanwalt, zuständig für Wirtschaftskriminalität, ist er einmal einem Fall von Wechselbetrug nachgegangen. Damals kam er zum erstenmal mit dem Bundeskriminalamt in Berührung, denn die Nachforschungen erstreckten sich über das ganze Bundesgebiet. Er erforschte die Wege der Schecks von Bank zu Bank. Ihn faszinierte, wie das Verbrechen entstand und welche gesellschaftlichen Wurzeln es hatte.

Die Wege der Täter, ihre "Arbeits"- und Wohngebiete hat auch der Polizeipräsident von Nürnberg erforscht und registriert. Er hat zum erstenmal in einer deutschen Großstadt systematisch Kriminalgeographie betrieben – mit dem Ziel, Verbrechen zu bekämpfen, ehe sie begangen werden. In welchen Straßen und Häuserblocks ist die Kriminalität am häufigsten? Zu welcher Tagesstunde passieren die meisten Verbrechen? Wo sind die Anmarsch- und Fluchtwege? Welche Arten von Tätern bevorzugen bestimmte Taten? Alle diese Daten wurden gespeichert und ausgewertet. Der Einsatzplan der Polizei wurde entsprechend diesen errechneten Kriminalitäts-Trends organisiert. Und der Erfolg gab Herold recht. Der Anteil jener Verbrechen, die durch präventiven Einsatz der Polizei verhütet werden können, ist in keiner Großstadt so stark zurückgegangen wie in Nürnberg.

Manchmal sind es Kleinigkeiten, die Verbrechen verhindern können. Aber nur durch systematische Analyse kommt man ihnen auf die Spur. So wurden in Nürnberg serienweise Automaten aufgebrochen. Die Untersuchungen zeigten, daß bei den geknackten Automaten das Schloß vorstand und relativ leicht geöffnet werden konnte. Eine einfache Veränderung des Schlosses beendete die Serie.

Natürlich läßt sich das Nürnberger Modell nicht einfach auf das Bundeskriminalamt übertragen. Herolds Nürnberger Erkenntnis aber wird künftig auch in Wiesbaden stärker zur Geltung kommen: "Unsere Polizei kuriert zur Zeit an den Symptomen herum. Wir traben hinter den Verbrechern her, wenn die Tat geschehen ist, anstatt schon vor ihnen da zu sein und die Tat zu verhindern." Auch im Bundeskriminalamt sind riesige Bestände an kriminalistischen Erkenntnissen angehäuft. In endlosen Regalreihen liegen 1,7 Millionen Personalakten, werden 2,3 Millionen vollständige Sätze von Fingerabdrücken verwahrt. Ein ungeheures Material, so umfangreich, daß es manuell nicht mehr vollständig und oft nicht schnell genug ausgewertet werden kann. Jetzt hält auch dort – es hat lange genug gedauert – die moderne Datenverarbeitung mit Computern langsam Einzug. Das hingebungsvolle Dienen allein genügt nicht mehr. Spezialisten werden gebraucht, dem Tüchtigen eröffnen sich neue Aufstiegschancen, und für manche Arbeiten müssen qualifizierte Außenseiter herangezogen werden. Kein Wunder, daß manche der neuen Zeit mit einiger Beklommenheit entgegensehen.