Auf dem Balkan verhärten sich die Fronten gegen Moskaus Führungsanspruch. Zur gleichen Zeit übten der jugoslawische Präsident Tito und der rumänische Staatschef Ceausescu Kritik an der sowjetischen Politik. Mit Spannung wird daher der Besuch des sowjetischen KP-Generalsekretärs Breschnjew am 23. September in Belgrad erwartet.

In seinem Einigkeitsappell an die Jugoslawen wandte sich Tito auch gegen die „äußeren“ Feinde des Landes, zu denen er östliche Geheimdienste zählte. Er beschwerte sich außerdem über „einige verantwortliche Leute in einigen Ländern“, ohne sie beim Namen zu nennen. „Ihr kennt sie!“ rief er seinen Zuhörern zu.

Seine Ankündigung, die Beziehungen zu Peking zu vertiefen, verknüpfte Ceausescu mit einer scharfen Attacke gegen Moskaus Vormachtstellung im Weltkommunismus. Ein „Führungszentrum“ – gemeint war der Kreml – behindere die Entwicklung der einzelnen kommunistischen Parteien. Der Balkan, so erklärte er in einem historischen Exkurs, habe sich stets gegen „Fremdherrschaft“ verteidigen müssen. Andere Staaten hätten „echte und erfundene Konflikte hervorgerufen, um über den Balkan zu herrschen“.

Neue Nahrung für sowjetische Befürchtungen bot die Nachricht, daß die Volksrepublik China die Errichtung einer direkten Flugverbindung nach Rumänien und Albanien plant. Es wäre die erste Luftfahrtlinie Pekings außerhalb Asiens. Die Türkei soll den Chinesen bereits Überflug- und Landerechte zugesagt haben. Beide Staaten verhandeln gegenwärtig in Paris über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Da die Türkei Mitglied der Nato ist, kann sie ihre Zustimmung zu Pekings Antrag erst nach Beratungen im Nato-Rat gegeben haben.

Auch auf anderen Gebieten wird China aktiv: Ende des Monats beginnen Verhandlungen über den Ankauf von „Concorde“-Maschinen, dem britischfranzösischen Überschallflugzeug. In Belgrad traf eine Delegation unter Führung des chinesischen Ministers für Leichtindustrie, Tschi-kuang, ein, Chinas „Offensive“ ist in vollem Gang.