ZDF, Mittwoch, 1. September: „Koralle Meier“, von Martin Sperr

Koralle Meter, ein Brechtsches Lehrstück in der Nachfolge Horváths und doch ein genuiner Sperr, ist ein Drama, das sich, in bäuerischem Milieu angesiedelt, als krude Dorfmoritat tarnt und in Wahrheit – konsequent und durchdacht entwickelt – eine Parabel vorträgt, die (wiederum getarnt: als eine Geschichte aus gottlob überwundenen Tagen) ihre ideologische Struktur der Gegenwart entnimmt. Gezeigt wird der Fall einer Privaten, deren Schicksal es ist, nicht durch ihre schlechten, sondern – der Betrachter am Bildschirm erinnert sich an Eilif und Schweizerkas aus der „Mutter Courage“ – durch ihre guten Charaktereigenschaften ins Verderben zu stürzen: Die Gutmütige übt Mildtätigkeit einem jüdischen Friseur gegenüber – und kommt prompt ins Lager. In diesem Augenblick beginnt ihr Lernprozeß; die Hur Koralle erkennt, daß sie offenbar etwas falsch gemacht hat. Die Juden haben ihr Unglück gebracht und sie von ihrem Ziel, der Gründung einer bürgerlichen Existenz (Koralle plant die Eröffnung eines Gemüsegeschäfts), weiter als zuvor entfernt. Folglich beginnt sie ihre Taktik zu ändern, verweigert nicht nur Hilfe, sondern entschließt sich, den Bürgermeister der Rassenschande anklagend, zur Denunziation: ob mit Güte oder mit Niedertracht, einerlei, der Gemüseladen muß her!

Aber der zweite Versuch mißlingt so kläglich wie der erste, ich bin beschissen worden, konstatiert die Koralle, und da beginnt ihr zu dämmern, daß auf ihre Erkundigung (ich fragt ich frag!), auf welche Weise sie denn nun zu ihrem Gemüsegeschäft kommen könne, nur eine einzige Auskunft erfolgen kann: überhaupt nicht... und das liegt nicht so sehr an den auf Sauberkeit und Ordnung bedachten Nazis als an den Eigentumsverhältnissen und Machtkonstellationen, deren Fortbestand sie, mit ihren Karteien und Schlägen, absichern helfen, indem sie Sorge dafür tragen, daß es nicht etwa einem denunzierten Bürgermeister genauso ergeht wie einer denunzierten Privaten.

Koralle Meier, das ist die Parabel vom outcast, den die Anwälte der Normalität moralisch diskreditieren (am liebsten mit der Totschlägerwaffe der Tautologie: Hur ist Hur, und Dreck bleibt Dreck), um ihn geschäftlich zu erledigen. Nicht der Verstoß gegen das Sittengesetz, sondern die drohende Veränderung der Marktlage erledigt die arme Koralle. Sie, die Profit einbrachte, verringert durch eine Änderung von Wohnung, Sitte und Geschäft den gewohnten Gewinn: Unsere Straße wird still, wenn sie auszieht, sagen diejenigen, die, vom Pfarrer (ich verpfeif niemand, aber ich hab’ Magengeschwüre) bis zu den Polizisten so viel Individualität besitzen, daß sie sich als Charaktere vorstellen können, und so weit typisiert sind, daß sie, ihrer gesellschaftlichen Rolle entsprechend, die Bedeutung von Masken behalten.

Ein bedeutsames Stück (verfehlt nur die letzte Szene, in der ein blinder Junge, verwundet im Krieg, allzu krud, nur noch Bauernkunst, nicht mehr Parabel, auf die Scheußlichkeiten einer Welt verweist, in der es keine Korallen mehr gibt), eine vortreffliche, jene Verschwisterung von Gemütlichkeit und Barbarei entlarvende Regie, in der sich der gewöhnliche Faschismus damals so gut wie heute manifestiert.

Später gab es dann noch eine Diskussion über das Stück – doch darüber sei der Mantel der Liebe gehüllt.

Momos