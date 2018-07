Inhalt Seite 1 — Vorwärts mit dem „Vorwärts“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im September

Fünfundneunzig Jahre alt, will die betagte Dame künftig weniger auf die Linie und mehr auf ihr Profil achten. Von der „Tante Vorwärts“, wie das 1876 gegründete Traditionsblatt der Sozialdemokraten oft eher abschätzig denn liebevoll genannt wird, soll nichts mehr bleiben. Und so, war ganz und gar nicht tantenhaft, was der seit dem 1. September amtierende neue Chef-Redakteur des Blattes, Gerhard E. Gründler, in seinem Einführungsartikl verkündete. „Was nämlich hätte“, so schrieb er, „die SPD von einer Zeitung, die wegen dauernden Nachdenkens über das Wohl der Partei ihr eigenes Wohl vergißt? Der SPD nützt nur ein ‚Vorwärts‘, der interessant ist, der ihr Ehre macht... die Parteizeitung wird ihrem Auftrag nur gerecht werden, wenn sie das uniformierte Denken überwindet.“

Wahrscheinlich wären diese Sätze nicht so deutlich, ausgefallen, wüßte sich Gründer nicht durch Vertrag und Abrede im Einklang mit dem Parteivorstand, der den 41jährigen Zeitungsprofi, bei der Welt und als politischer Sonderkorrespondent des Stern erfahren, (bei einer Stimmenthaltung) berufen hat. Spätestens seit der, Regierungsübernahme in Bonn, scheint den SPD-Oberen bewußt geworden zu sein, daß sie mit einem Blatt wenig Ehre einlegen und keinerlei Einfluß auf die Öffentlichkeit ausüben können, das die „Hofberichterstattung“ pflegt, das sich zu Vorgängen innerhalb und außerhalb der Partei erst äußert, wenn sie abgeschlossen sind,-und das kein Forum ist, auf dem Kontroversen offen ausgefochten werden.

67 000 Abonnenten, vor allem Parteimitglied der, erhalten den „Vorwärts“. Aber, jene wenigen Hundert; die als Bonner Journalisten Meinungsmultiplikatoren sind, werfen, ihn gelangweilt oft in den Papierkorb--Mit der „Darstellung sozialdemokratischer Politik durch journalistische Temperamente“, von der Willy Brandt beim 90jährigen „Vorwärts“-Jubiläum sprach, hat es bisher stets gehapert. Daß jene Temperamente, sofern überhaupt vorhanden, sich im 1948 wiederbegründeten „Vorwärts“ nicht zu entfalten vermochten, hat nicht zuletzt historische Gründe. Wenn nicht bis 1933, so doch gewiß bis 1918 war die Geschichte des einst als Tageszeitung herausgebrachten „Vorwärts“ auch eine Geschichte des Konflikts mit der Partei. 1902 verweigerte die Redaktion zum Beispiel den Abdruck zweier Zuschriften des Parteivorsitzenden Bebel; wenige Jahre später bekämpften sich die Anhänger der Revisionisten und der Traditionalisten unter den Redakteuren in den Spalten ihres eigenen Blattes; im Ersten Weltkrieg führte der „Vorwärts“, damals immerhin offizielles Parteiorgan; den Kampf gegen die Bewilligung der Kriegskredite, ein Streit, der schließlich die Partei spaltete; und noch in den zwanziger Jahren reagierte das Blatt seismographisch genau auf die verschiedenen Strömungen in der SPD. Die Auseinandersetzungen, von denen die Partei erschüttert wurde, zeichneten sich in ihrem Blatt oft lange vorher ab.

Nach 1945 sind der SPD und dem „Vorwärts“ solche spektakulären Konflikte erspart geblieben. Allenfalls. 1954, als die Redakteure Gleissberg und Gottschalk dem Blatt aufkündigten und die weit links stehende „Andere Zeitung“ gründeten, und 1966, als in der sogenannten „Heckenschützen-Affäre“ ein Teil der Redaktion mit anonymen Vorwürfen gegen angeblich stalinistische Führungspraktiken Herbert Wehners in Verbindung gebracht wurde, gab es noch einmal ein Wetterleuchten.

Indes, das Spannungsverhältnis zwischen freizügigem Journalismus hier und Parteiräson dort hat sich im Grunde erhalten. Noch immer ist die Maxime lebendig, daß sich die Partei durch eine offenherzige publizistische Diskussion keine Blöße geben dürfe – eine Maxime, die auf die Sozialistengesetze Bismarcks zurückgeht und nach den Invektiven Adenauers über die SPD als „Untergang Deutschlands“ wiederauflebte.