Inhalt Seite 1 — Zur Probe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Autofahrer sind erbost: Man will ihnen die Freiheit nehmen, auf den Landstraßen beliebig schnell zu fahren. Die Industrie protestiert: Sie befürchtet, daß der Tempo-100-Verfügung alsbald eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen folgen wird, und bangt deshalb um den Absatz ihrer schnellen Autos.

Anlaß solcher Empörung wird es noch häufig geben. Denn mit der stetig zunehmenden Automobilisierung, mit der der Ausbau unseres Straßennetzes nicht Schritt halten kann, nimmt auch die Verkehrsdichte zu. Damit steigt das Unfallrisiko der Verkehrsteilnehmer. Der Staat aber ist gehalten, das Risikowachstum für seine Bürger so gering wie möglich zu halten. Daher wird er den Straßenverkehr mehr und mehr regulieren müssen.

In den Vereinigten Staaten, wo die Verkehrsexplosion wesentlich früher eingesetzt hat als in Europa, ist diese Entwicklung entsprechend weit fortgeschritten. Dort sind allgemeine Höchsttempo-Begrenzungen, wie sie nun auch Verkehrsminister Leber plant, schon seit Jahrzehnten in Kraft. In den meisten US-Staaten darf man generell nicht schneller als 55 bis 60 Meilen pro Stunde fahren – das sind 88 bis 96 Stundenkilometer. Nur auf den Autobahnen sind Ausnahmen zugelassen, doch sind auch hier die Geschwindigkeiten auf maximal 95 bis 115 Kilometer beschränkt.

Alle amerikanischen Verkehrsunfallstatistiken lassen eine deutliche Korrelation zwischen zulässigem Höchsttempo und der Zahl der Verkehrsunfälle erkennen, wie eine Untersuchung des Stanford Research Institutes beweist. Aus einem Wust statistischer Daten ermittelte das unabhängige Forschungsinstitut zum Beispiel diesen Zusammenhang: Würde in den USA überall (auch in den Städten) die zulässige Höchstgeschwindigkeit um zwanzig Prozent gesenkt und würden sich die amerikanischen Autofahrer auch strikt daran halten, dann ginge die Zahl der Verkehrsopfer (gegenwärtig 55 500) um fast die Hälfte zurück; für den einzelnen Kraftfahrer würde dies eine Verlängerung der durchschnittlichen Autofahrzeit um nur elf Minuten pro Tag bedeuten.

Man kann die amerikanischen Verkehrsverhältnisse nur bedingt mit denen in der Bundesrepublik vergleichen. Immerhin: Auf 100 000 gefahrene Autokilometer kommen in den Vereinigten Staaten 3,9 und in der Bundesrepublik acht Verkehrstote. Wie weit dieser Unterschied durch die Tempo-Reglementierung in den USA bedingt ist, vermag niemand zu sagen.

Wie stark eine hohe Geschwindigkeit als primäre Unfallursache ins Gewicht fällt, ist ebenfalls unbekannt. Der Unfall ist ein zu komplexes Geschehen, als daß er sich in lineare Kausalzusammenhänge auflösen ließe. Wenn ein 60jähriger, leicht angetrunkener Mann mit einem Kleinwagen bei Regen in einer Kurve gegen einen Baum gefahren ist, läßt sich nicht mehr ermitteln, was den Unfall hauptsächlich verursacht hat: sein Alter, der Alkohol, mangelnde Sicherheit seines Autos, der Regen, die Kurve oder der Baum. Wahrscheinlich aber wäre nichts geschehen, wenn er langsamer gefahren wäre.

Wenn also Leber die Geschwindigkeit auf deutschen Straßen generell auf hundert Kilometer pro Stunde begrenzt, wird er damit vielleicht auch eine Anzahl Unfälle verhüten, deren unmittelbare Ursache keineswegs etwa überhöhte Geschwindigkeit gewesen wäre. Wie sich denn die Unfallforscher darüber einig sind, daß zu schnelles Fahren per se als Einflußgröße weit weniger ins Gewicht fällt als eine zu große Varianz des gefahrenen Tempos. Mit verordneten Höchstgeschwindigkeiten aber läßt sich gerade diese Unterschiedlichkeit erheblich senken.