Jüngstes Werbe-Gericht: Das amerikanische Bundesamt für Binnenhandel (Federal Trade Commission, FTC) in Washington hat eine neue Aktion gestartet, um Kraftfahrer vor übertriebenen Werbeslogans und Anzeigentexten zu schützen. Zunächst betroffen sind vier amerikanische und zwei japanische Automobilhersteller wie auch die US-Außenstelle des Wolfsburger VW-Werkes. Die Firmen sind aufgefordert, die Richtigkeit von Werbeslogans, wie etwa „Um 700 Prozent leiser“ (Ford LTD), nachzuweisen. VW hat den Wahrheitsgehalt folgender Sätze zu belegen: „Der neue Super-Käfer unterscheidet sich in genau 89 Punkten vom alten Volkswagen“ und: „Er hat fast zweimal soviel Gepäckraum wie jener von Anno dazumal.“ Die FTC will alle ermittelten Daten veröffentlichen. Im Abstand von je drei Monaten müssen auch andere Wirtschaftszweige zur eigenen Hausdurchsuchung antreten.