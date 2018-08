Von Reinhart Lempp

Professor Dr. Reinhart Lempp ist Leiter der Abteilung für Jugendpsychologie und -neurologie der Universitätsnervenklinik Tübingen.

Vor mir sitzt ein junger Mann. Wenn der Bart nicht wäre, würde man ihn für 17 Jahre halten – und so alt ist er tatsächlich auch. Er ist gekommen, weil er aussteigen möchte. Aussteigen vom: Fixen, vom regelmäßigen Rauschmittelgebrauch.

Seine – Geschichte ähnelt vielen anderen Geschichten: Als er 14 Jahre alt war, ging er, wie seine älteren Geschwister vor ihm. und sein jüngerer Bruder nach ihm, ins Gymnasium. Seine Leistungen waren mäßig. Große Lust an der Schule hatte er nicht. Eltern und Lehrer machten ihm Vorwürfe. Mißerfolge stellten sich ein, er blieb sitzen. Das war vielleicht nicht das schlimmste. Schlimmer war, daß Vater und Mutter sich zu Hause häufig stritten, oft seinetwegen. Nach außen merkte das niemand. Die Familie galt als „intakt“. Er hatte aber keine große Lust, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, als unbedingt notwendig. Er suchte Freunde. Er wollte nicht mehr über Schule, nicht über die Eltern und nicht über sich selbst nachdenken müssen. So kam er ans Hasch und nach einiger Zeit auch ans Fixen. Er lief von zu Hause weg.

Er war nicht trotzig, nicht aufbegehrend, er war kein Rebell. Er war gleichgültig und hatte resigniert. Dahinter nun stand die Angst. Sie war jetzt kaum noch zu erkennen, früher muß sie viel deutlicher spürbar gewesen sein.

Zu Anfang verbirgt sich diese Angst oft hinter trotzigem Selbstbewußtsein. Aber sie ist da, die Angst vor dem Leben und die Angst vor dem eigenen Versagen.

Nicht alle, die regelmäßig ihren Joint durchziehen, sind so. Aber diejenigen, die so sind, sind gefährdet; sie bleiben in der Regel nicht beim Joint, sie brauchen zuverlässigere, stärkere Dosen.