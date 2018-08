Inhalt Seite 1 — Boom mit alten Jets Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bundesregierung wollte ein Loch stopfen: Weil für Großverdiener Steuervorteile winkten, schossen im letzten Jahr neue Charterfluggesellschaften wie die Pike aus dem Boden. Nach einer Einschränkung der Steuervorteile, so hofften Börner Ministerialen, werde sich das Gründungsfieber legen.

Der Beschluß vom Dezember letzten Jahres erwies sich jedoch als „Rohrkrepierer“. Clever? Steuerjongleure fanden ein anderes Loci im Steuernetz. Die Zahl der Gründungen neuer Fluggesellschaften hat in diesem Jahr jedenfalls nicht abgenommen. Und offenbar wollen auch in den kommenden Monaten vor Jahresende wieder einige Geschäftsleute die Steuerfluchtpsychose der besserverdienenden Freiberuflichen für ihre „Luftfahrerpläne“ ausnutzen.

Innerhalb weniger Wochen wurden allein drei Neugründungen bekannt: Die kleinste der neuen Gesellschaften wurde in Frankfurt gegründet. Dort will die „interfly“ mit einer „start- und landefreudigen“ BAC 1-11, so der Prospekt, in das luftige Geschäft steigen. Der Optimismus der Frankfurter Jungflieger ist beachtenswert: Schon vor Lieferung ihres Flugzeuges versandten sie Reisebüros detaillierte Flugpläne. Man gibt sich sicher, daß das Luftfahrt-Bundesamt bis zum 15. Dezember die Betriebserlaubnis erteilt haben wird.

Geschäftlich eng verbunden mit dem Frankfurter Unternehmen ist die Düsseldorfer Aero Flug, die ebenfalls mit BAC 1-11 ihr Debüt im Flugtourismus geben will. Zuerst wollte „interfly“ eine BAC 1-11 langfristig von Aero Flug chartern. Schließlich kaufte „interfly“ doch lieber einen eigenen Jet: Die Aero Touristic-Holding GmbH Frankfurt, die als Komplementärin bei der „interfly“ fungiert, suchte fünf Millionen Mark Kommanditkapital, um ein Touristik-Konglomerat zu gründen. „Auf Grund des guten Zeichnungsergebnisses“ konnte man aber auch noch eine „hauseigene“ Fluggesellschaft gründen.

In Hannover ist ein weiteres Unternehmen um Kommanditisten verlegen: Insgesamt 122,5 Millionen Mark will die neugegründete Central Air in den Kauf von Flugzeugen investieren. 49 Millionen davon sollen Kommanditisten als „Eigenkapital“ aufbringen.

Von den Neugründungen des letzten Jahres unterscheiden sich die newcomer dadurch, daß sie allesamt keine fabrikneuen Jets einsetzen wollen, sondern ausschließlich gebrauchte Düsenflugzeuge. Beim Beschluß der Bundesregierung wurde nicht berücksichtigt, daß bei alten Flugzeugen schon über die normale Abschreibung Verlustzuweisungen in den gewohnten Größenordnungen erreicht werden können.

Die bereits auf dem Markt etablierten Gesellschaften sehen den Neulingen mit gemischter Gefühlen entgegen. Die einen glauben, daß für neue Gesell schaffen mit ihren Flugzeugen noch durchaus genügend Nachfrage vorhanden sei. Zum einen, weil noch immer ein großer Teil der deutschen Tourister mit ausländischen Maschinen an ihr Urlaubsziel fliegt, zum anderen meint man in der Branche, daß in der Sommersaison die oft Stunden dauernden Verspätungen auf eine Überlastung der ein gesetzten Maschinen zurückzuführen seien.