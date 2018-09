Auszüge aus der Rede von Außenminister Walter Scheel auf dem Parteitag der bayerischen FDP am Wochenende:

„Wir Liberalen haben es weiß Gott schwer. Nicht nur hier in Bayern, wo wir uns gegen den wütendsten Widerstand der CSU in den Landtag hineingearbeitet haben, sondern auch im gesamten Bundesgebiet, wo die Union in der letzten Zeit ihre deutschtümelnden Demagogen dazu gebraucht, überall herumzuschreien, daß die Nation verraten, verkauft und verschenkt würde, daß diese freie Gesellschaftsordnung, die wir Freien Demokraten 1949. nicht zuletzt gegen den Widerstand größer Kreise der CDU mitbegründet haben, von uns an die Kommunisten verschachert würde und Anarchie das Ziel unseres politischen Wollens sei.

Sie alle kennen dieses Flöten und Grölen des Neides. Es ist die alte Melodie, die nur der spielt, der die Machtausübung als selbstverständlich und den demokratischen Wechsel als überflüssig ansieht, der sich nicht vorstellen kann, daß es einen funktionierenden Staat gibt, in dem er in der Opposition sitzt. Es ist die schrille Melodie, die keiner Demokratie und keinem Volke etwas nützt...

Es ist das vornehmste Zeichen einer Demokratie, daß die Opposition in freier Meinungsäußerung die besseren Alternativen den Bürgern zur Wahl stellt. Ich wünschte, die Union würde sich dieser großen Aufgabe voll bewußt.

Man kann nicht die von der sozialliberalen Koalition hart erarbeiteten Verbesserungen übertrumpfen wollen und gleichzeitig den ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung hintertreiben. Man kann nicht die Aussöhnung mit unseren Nachbarn im Osten verlangen, aber gleichzeitig die einzig gangbaren Wege dazu aus parteitaktischen Gründen demagogisch attackieren. Die Opposition sollte mehr Patriotismus zeigen, weniger Demagogie...

Ein Wort an die Regierenden in der DDR: Sie werden sich nicht hinter alten Formeln des Kalten Krieges und schon gar nicht hinter neuen Tricks der Verfahrensordnung verschanzen können, wenn von den Großmächten die Richtung der globalen Entspannung abgesteckt wurde, die ersten Pflöcke der europäischen Entspannung von der Sowjetunion und uns mit dem Moskauer Vertrag eingeschlagen wurden und das Fundament für die Straße zur Normalisierung unserer Beziehungen zur DDR gelegt wurde.

Aber auch die Kritiker nach innen sollten sich hüten, mit falschen Behauptungen, grundlosen Verdächtigungen und hemmungsloser Aufputschung tiefsitzender Ängste eine langgeforderte Entspannung zu hintertreiben.

Wenn der Vorsitzende der CSU wider besseres Wissen oder gar absichtlich von einem Einziehen der Flaggen in Berlin spricht, dann stellt er sich in die Reine jener Oppositionsordonnanzen, die nichts gelernt haben als ein bißchen Schaumschlagen, Roßtäuscherei und andere billige Schelmenkünste und die versuchen, vernünftige Bürger damit zu betören. Er kann nicht ernstlich fordern, als gewichtige Stimme der Opposition zu gelten, wenn er sich in frömmelnder Banalität gegen alle unsere Verbündeten, gegen den Willen zur Entspannung und gegen die Mehrheit unserer Bürger zum Zwecke undurchsichtiger parteipolitischer Machenschaften ein Gemenge aus Emotionen, Unwahrheit und ‚Bayernkurier‘ zusammenbraut.“