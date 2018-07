Von Marcel Reich-Ranicki

Dem großen Robert Musil, dem Autor des weltberühmten und fast unbekannten Romans „Der Mann ohne Eigenschaften“, geschieht nach wie vor viel Unrecht.

Allerdings übt dieser überaus geistreiche und sensible Schriftsteller – und das muß tiefere Gründe haben – eine eigentümliche und nicht nachlassende Anziehungskraft gerade auf solche Wissenschaftler aus, die mit Hilfe seines Werks lediglich beweisen können, daß ihnen selber Geist und Sensibilität versagt geblieben sind. Der 1970 veröffentlichte, recht umfangreiche Sammelband „Robert Musil – Studien zu seinem Werk“ (Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg) enthält allerlei Beispiele jener Philologie, die, ohne es je zu beabsichtigen, ungleich mehr gegen als für ihr Objekt tut.

Jedenfalls gibt es über Musil zwar lesenswerte Erinnerungen von Zeitgenossen, doch nur sehr wenige brauchbare Untersuchungen. Den unguten Ruf der Musil-Forschung bestätigt auch die Edition

Robert Musil: „Briefe nach Prag“, herausgegeben von Barbara Köpplová und Kurt Krolop; Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg; 136 S., 18,50 DM.

In den zwanziger Jahren war Musil Mitarbeiter der in deutscher Sprache erscheinenden Tageszeitung „Prager Presse“, für die er Theaterkritiken und Kulturberichte, Glossen und Feuilletons schrieb und der er gelegentlich auch Vorabdrucke aus seinen Werken anbot. Da er damals in Wien lebte, mußte er ziemlich regelmäßig mit der Redaktion dieser Zeitung korrespondieren.

Einen Teil seiner Briefe hat man vor einigen Jahren in einem Prager Archiv gefunden – freilich nicht genug, um daraus ein ganzes Buch zu machen. Das hat jedoch Herausgeber, die unbedingt mit einer eigenen Edition aufwarten wollen, noch nie gestört: Sie wissen sich auf einfache Weise zu helfen, indem sie das Wenige, über das sie verfügen, in so reichlicher Verpackung offerieren, daß der Eindruck entstehen kann, es sei tatsächlich etwas Nennenswertes vorhanden.