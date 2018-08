Inhalt Seite 1 — Zu Gast bei Gastarbeitern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart

Fünfzig Stuttgarter Bürger wollen nicht länger mehr mit ansehen, wie Gastarbeiter unter ihnen leben: wie sie – inzwischen zwei Millionen – den Bundesbürgern die schwersten und schmutzigsten Arbeiten abnehmen, um am Feierabend in einer kleinen Bude bestenfalls auf die Mattscheibe zu starren.

Fünfzig Stuttgarter Arbeiter, Sekretärinnen, Dramaturgen, Ärzte und Anwälte gründeten das „Komitee für ausländische Arbeitnehmer“ mit dem Ziel, erst einmal ein großes Fest für die Werktätigen zweiter Klasse von Asturien bis Kurdistan zu arrangieren. Ein Volksfest für die bedeutendste soziologische Minderheit in der Bundesrepublik. Termin: 25. September.

Die Idee hatte der 34jährige Redakteur und gelernte Schriftsetzer Peter Grohmann. Das Motto seiner Idee: „Zu Gast bei Gastarbeitern.“ Als im Februar Grohmann sieben Freunde zusammentrommelte, um seine Idee zu diskutieren, kam sie ihnen und allen, die davon hörten, doch recht zweifelhaft vor. Grohmann hatte schon manches gemacht, wie linke Klubs und Kinderläden gegründet, Zeitschriften und Plakate verlegt, auch politische und kulturelle Diskussionen veranstaltet. Dies hier war doch wohl Neuland: In die Halle Nr. 6 auf dem Messegelände des Stuttgarter Killesbergs passen zehntausend Menschen, und die Miete mitsamt Nebendiensten macht runde 13 000 Mark.

Linke Dogmatiker fragten barsch nach dem politischen Stellenwert einer solchen Begegnung, bei der politisch engagierte Volkskunst mit Unterhaltungsliedern und Tänzen abwechseln soll, herbeigeholt von den jeweiligen Stuttgarter Ausländerorganisationen, und bei der die deutschen Manager lediglich die technische Organisation besorgen und ein deutschsprachiges Basisprogramm mit einprägsamen statistischen und photographischen Informationen beisteuern. Intellektuelle ebenso wie die besonnenen Kalkulatoren aus Wirtschaft undVerwaltung, der DGB und die arglos zur Kasse gebetene Industrie winkten gönnerhaft warnend ab: Weder Veranstalter noch Organisation und Festbesucher erschienen ihnen vertrauenerweckend. Vertreter des von der Stadt Stuttgart mitfinanzierten Fremdsprachenklubs „Interlingua“ wurden deutlich: „Diese Itaker kommen doch nur aus ihren Löchern, um hier Geld zu machen. Für Kultur haben sie nichts übrig.“

Inzwischen sind 3000 Plakate angeschlagen, Programme in allen Gastarbeiterunterkünften Stuttgarts und Umgebung verteilt, die Kartenvorverkäufer beliefert. Kurz zuvor gab es allerdings ein Hindernis, das nicht kalkulierbar und auch durch noch so kongeniale Improvisation der Festarrangeure nicht zu umgehen war: Aufgeschreckt von vertraulichen Auskünften des „Landesamtes für Verfassungsschutz“ auf entsprechende Anfrage der Industrie nach der politischen Zusammensetzung des Festkomitees, es handle sich hierbei möglicherweise um eine linksradikale Tarnveranstaltung, löste Stuttgarts ultrarechter CDU-Stadtverordneter Dannecker gezielt eine Lawine tiefen Mißtrauens aus: In einer Anfrage wünschte er von Stuttgarts Bürgermeister, der dem Unternehmen „Kulturfestival“ bereits 5000 Mark Unterstützung in Aussicht gestellt hatte, zu wissen: „Ist die Stadt bereit, wenn sich der befürchtete politische Charakter der Veranstaltung herausstellt, mit gleicher Vehemenz eine Verhinderung der Veranstaltung zu erwirken, wie sie dies bei der Veranstaltung des griechischen Generalkonsulats im Frühjahr, als rechtsgerichtete Propaganda befürchtet wurde, getan hat?“

Folge dieser und ähnlicher Heckenschüsse mag sein, daß die Komiteefunktionäre einen Mietvertrag unterschreiben mußten, in dem sie die zusätzliche Klausel lasen: „Der Mieter verpflichtet sich, eine rein kulturelle Veranstaltung ohne politische Tendenzen durchzuführen. Etwa aufkommende politische Tendenzen verpflichtet sich der Mieter sofort zu unterbinden.“