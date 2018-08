Inhalt Seite 1 — Duell am Cayuga-See Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Friedrich Abel

Kernkraftwerke gehören gegenwärtig zu den Hauptaggressionszielen umweltbewußter Bürger dies- und jenseits des Atlantik. In den USA führte die Protestflut von Seiten der Bevölkerung und der mit ihr sympathisierenden Politiker zu schwerwiegenden Verzögerungen bei vielen Reaktorbauten und auch in der Bundesrepublik mußten Atomstromproduzenten – Beispiel: das BASF-Kraftwerk in Ludwigshafen – erste Niederlagen hinnehmen. Die Fronten, von denen aus Umweltschützer, Industrie und Behörden diesen Kleinkrieg führen, sind unmißverständlich abgesteckt; auf der einen Seite ist es der Wunsch, ein drohendes ökologisches Desaster zu vermeiden, auf der anderen die Forderung nach der Bereitstellung von Kernkraftwerken, die die immense Steigerung des Energieverbrauchs decken können.

Sehr unklar hingegen sind die von den Beteiligten vorgebrachten Lösungsvorschläge. Wenig ausgereifte und oft widersprüchliche Forschungsergebnisse über die Umweltrisiken von Atommeilern stehen sich gegenüber, von beiden Seiten meist recht einseitig zur Förderung der eigenen Interessen interpretiert.

„Die Situation ist im Augenblick auch mittels kritischer Rationalität nicht zu meistern“, erklärt Dorothy Nelkin in der kürzlich in den USA erschienenen Studie „Nuclear Power and Its Critics“ (Cornell University Press). Eine befriedigende Lösung – und mit dieser Meinung hat Nelkin zweifellos recht – wird nur über eine gründliche Revision etablierter Gedankengänge möglich sein. Dabei muß es wohl auch zum Abrücken von der Vorstellung kommen, unbegrenztes wirtschaftliches Wachstum sei einziges und oberstes Ziel unserer Gesellschaft.

Nelkin schildert die Kontroverse um die Errichtung eines Kernkraftwerkes am Ufer des Cayuga-Sees im Staate New York, die dort vor etwa drei Jahren begann. Als Opponenten standen sich eine private New Yorker Elektrizitätsgesellschaft und ein von Wissenschaftlern der nahegelegenen Cornell-Universität dominiertes „Bürgerkomitee zur Rettung des Cayuga-Sees“ gegenüber. Die Umweltschützer sorgten sich dabei nur am Rande um die mögliche radioaktive Verseuchung des Gewässers; hauptsächlich stellten sie sich gegen den Plan der Gesellschaft, das Kraftwerk mit Seewasser aus 30 Meter Tiefe zu kühlen und das erhitzte Wasser nach Gebrauch an die Seeoberfläche zurückzupumpen.

Die Wissenschaftler brachten vor, dadurch würden die jahreszeitlich konstanten Temperaturzonen des Cayuga Lake gestört werden, nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche gebracht und damit vermehrtes Algenwachstum angeregt werden. Schließlich, so prophezeite einer der Fachleute, werde Cayuga Lake „wie eine Erbsensuppe“ aussehen. Mehrere theoretische und experimentelle Untersuchungen, die daraufhin in Auftrag gegeben wurden, konnten die Behauptungen der Professoren zwar nicht beweisen, sie stellten aber doch klar, daß eine Gefahr durch „Wärmeverschmutzung“ als wahrscheinlich angenommen werden könne.

Angesichts solcher Daten reagierten die Wissenschaftler – wie zu erwarten – wenig einheitlich. Die konservativeren unter ihnen weigerten sich, unter diesen Umständen für eine der beiden Seiten Partei zu ergreifen. Andere jedoch meinten, Forscher hätten sich zu einer guten Seite zu bekennen; sie müßten in die Umweltdiskussion eingreifen, um ihre Glaubwürdigkeit vor der Öffentlichkeit zu wahren. Die Umweltfrage, so sagten sie, sei vor allem ein philosophisches Problem und deshalb auch von Emotionen behaftet. Wissenschaftler müßten nicht nur sagen, was getan werden kann, sondern auch, was getan werden soll. Sie hätten auch das Recht, Forschungsergebnisse zur Förderung ihrer Ziele selektiv auszuwählen.