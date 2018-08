In Wall Street ist die erste Euphorie über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung Nixon abgeklungen. Mit Skepsis verfolgt man die Absicht, auch nach Ablauf des dreimonatigen Lohn- und Preisstopps die Wirtschaft mit dirigistischen Maßnahmen steuern zu wollen. Die Kurse der US-Aktien sind in den letzten vier Wochen nur noch mäßig gestiegen. In den Ölwerten gab es sogar einen spürbaren Rückschlag. Auf der anderen Seite erreichten Dow Chemical, Ford Motor und General Electric Kurse, wie sie seit mehr als elf Jahren nicht mehr zu verzeichnen waren.

Die übrigen Börsenplätze der Welt standen im Schatten der internationalen Währungskrise, die für jedes Land andere Probleme aufwirft. Am schärfsten hat die Tokioter Börse reagiert. Das ist verständlich; denn 30 Prozent des japanischen Exports gehen in die USA und sind jetzt von der 10prozentigen Importsteuer der Amerikaner betroffen. In Tokio weiß man, daß Nixon mit dieser Steuer besonders die japanische Wirtschaft treffen will, die ihrerseits von der Regierung in einer Art Naturschutzpark gehalten wird. In den letzten Tagen haben sich die Kurse an der Tokioter Börse etwas stabilisiert. Ausgangspunkt der zuversichtlicheren Betrachtungsweise war die feste Haltung der Industrienationen auf der Londoner Konferenz des Zehnerklubs. In internationalen Finanzkreisen gilt eine Yen-Aufwertung im Alleingang oder im Rahmen einer Paritätenbereinigung dennoch als sicher. Das japanische Engagement wird umgeschichtet. Man weicht auf „inlandsorientierte“ Gesellschaften aus.

An der Londoner Börse haben sich die Kurse auf hohem Niveau stabilisiert. Die zuversichtliche Stimmung wird gestützt durch die Belebung der Konsumgüternachfrage und durch den Augustüberschuß der britischen Handelsbilanz. Von London erwartet man nur eine geringe Aufwertung gegenüber dem Dollar, so daß hier Währungsprobleme eine zweitrangige Rolle spielen.

Anders steht es in Paris. Eine Reihe von führenden Papieren erreichten neue Jahrestiefstkurse. Solange man die Stellung des französischen Franken in einer neuen Weltwährungsordnung nicht kennt, scheint niemand geneigt zu sein, Geld in französischen Aktien anzulegen. Hinzu kommt der sich im sozialen Bereich ansammelnde Konfliktstoff. Die Regierung wird in den nächsten Monaten etlichen Lohnerhöhungen zustimmen müssen; sie braucht daher einen gewissen Inflationsspielraum. Dennoch werden auch in Frankreich Lohnerhöhungen zum Teil zu Lasten der Unternehmensgewinne gehen, was nicht gerade zum Aktienerwerb einlädt. Das zeigt sich besonders bei den Kapitalerhöhungen, die sich in ihrer Mehrzahl als kursdrückend erweisen.

K. W.