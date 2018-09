Ein beunruhigendes Bild der Verschuldungslage der Entwicklungsländer zeichnet die Weltbank in ihrem jüngsten Jahresbericht. Die Entwicklungshilfe, ein Kind des Kalten Krieges, verfehlte nicht nur ihre Wirkung, sie wird auch in diesem Jahrzehnt keine wirklich fühlbare Besserung der Verhältnisse in der Dritten Welt bewirken.

Lester B. Pearson, der ehemalige kanadische Ministerpräsident und jetzige Vorsitzende der Kommission für Internationale Entwicklung, beschreibt die Verschuldungslage in seinem Bericht als höchst kritisch. Sie werfe „oftmals einen Schatten auf die Finanzverwaltung in den betreffenden Ländern“, heißt es diplomatisch. Gemeint ist die völlige Unordnung der Staatsfinanzen in einigen Ländern. So sind zum Beispiel mehrere hochverschuldete Länder nicht einmal in der Lage, das Ausmaß ihrer Verschuldung exakt anzugeben.

Nach fast 20 Jahren internationaler Entwicklungshilfe stehen die Geber und Empfänger vor einer düsteren Bilanz: Obwohl die internationale Finanzhilfe von 1950 bis 1969 steil angestiegen ist, sank der Anteil der Entwicklungsländer am Welthandel in der gleichen Zeit um ein Drittel. Schlimmer noch: Die Hilfeleistungen der Industrienationen schrumpfen, der Sinn der Hilfe wird von beiden Seiten angezweifelt und die Erfolgsaussichten negativ beurteilt. Enttäuschungen und Mißtrauen kennzeichnen die Atmosphäre. Die Entwicklungshilfe ist in eine Krise geraten.

80 Entwicklungsländer erhielten von 1950 bis 1969 rund 59 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe. Die Hälfte dieser Summe floß allerdings in die Kassen von nur acht Ländern, und weitere acht Länder verbuchten fast den ganzen Rest. Der größte Teil des Geldsegens der Industrienationen ging also auf nur 16 Länder nieder.

Dafür wuchs deren Verschuldung jährlich um 14 Prozent. Wer in den fünfziger Jahren finanziell vernachlässigt wurde und einen Nachholbedarf hat, wie die Länder Süd- und Ostasiens, der bringt es inzwischen auf Steigerungsraten von 22 Prozent.

Da der Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) fast ein Drittel der Exporterlöse dieser Länder aufzehrt, kann sich jede Regierung ausrechnen, wann sie vor dem Konkurs steht. Aber selbst das ist nicht tragisch, wie man es am Beispiel von Pakistan sieht, dessen Staatshaushalt völlig zusammengebrochen ist. In diesem Fall heißt das Schlagwort „Refinanzierung“, was einer Änderung der ursprünglichen Kreditbedingungen gleichkommt. Man beginnt den Schuldenberg vor sich herzuschieben.

Die Schuldendienstleistung der Entwicklungsländer kletterte im vergangenen Jahr um 20 Prozent nach oben; derweil nahmen die Exportgewinne nur um 10 Prozent zu. Schuld daran ist zum größten Teil der Verfall der Rohstoffpreise, die bei der vorherrschenden Agrar- und Rohstoffmonokultur den wirtschaftlichen Fortschritt in diesen Ländern bestimmen.