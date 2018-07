Die internationalen Luftfahrtgesellschaften haben in der vergangenen Woche einmal mehr bewiesen, daß sie nicht ohne Grund in dem Ruf stehen, sie seien die am schlechtesten gemanagten Großunternehmen der Welt. Nach, dem Scheitern der Gespräche in Montreal scheiterten jetzt auch die Verhandlungen in Amsterdam.

Die versammelten Luft-Präsidenten wurden sich „trotz einhelliger Zustimmung zu den von der Lufthansa verfolgten Grundsätzen“ (so die Lufthansa) nicht handelseinig. Prestigegründe und taktische Überlegungen ließen die Verhandlungen scheitern.

In Montreal und Amsterdam ging es um die Flugpreise, die im nächsten Jahr bei Nordatlantikflügen zwischen Europa und Nordamerika gelten sollen. Diese Preise werden im Rahmen der International Air Transport Association (IATA) von den beteiligten Luftfahrtgesellschaften ausgehandelt. Nachdem die Luftfahrtbosse jetzt ohne Einigung auseinandergegangen sind, ist das IATA-Kartell funktionsunfähig.

Für die 40 am Nordatlantikverkehr beteiligten Gesellschaften ist damit eine Situation entstanden, die von der Mehrheit zweifellos als die schlechteste Lösung betrachtet wird: Ab 1. Februar 1972 wird jede Gesellschaft den Nordamerikaflug zu dem Preis anbieten, den sie für richtig hält. Daraus kann sich ein Preiskrieg entwickeln, der wiederum dirigistische Maßnahmen einzelner Regierunkönnte.

Ein Preiskrieg über den was sich die Liniengesellschaften im Augenblick überhaupt nicht leisten können. Denn jede Gesellschaft fliegt heute über dem Nordatlantik Millionenverluste ein. Die Flugzeuge sind im Durchschnitt nicht einmal mehr zur Hälfte besetzt, und die Situation wird von Monat zu Monat schlimmer. Mit schöner Regelmäßigkeit tauchen immer neue Jumbo-Jets über dem Nordatlantik auf, die Passagiere für die sprunghaft steigenden Kapazitäten aber fehlen.

Den Schwarzen Peter für die Nordatlantikmisere schieben die Liniengesellschaften den Charterern zu. Tatsächlich haben die Charterunternehmen in wenigen Jahren einen Marktanteil von etwa 20 Prozent erreicht. Die Liniengesellschaften sind sich einig: Ohne Charterer wäre alles gut.

Doch darüber, wie man der unliebsamen Konkurrenz die Butter vom Brot stiehlt, sind sich die Luftfahrtbosse nicht einig. Im Gegenteil: Über die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, gibt es jedesmal Streit. Denn jede Luftfahrtgesellschaft hat da ihre eigene Philosophie, die obendrein noch häufig gewechselt wird.