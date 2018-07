Deutsches Reisebüro

Mit Bahn oder Auto

Unter dem Motto „Ferien anders – Ferien privat“ steht das Winterprogramm der größten deutschen Reisebüro-Organisation. In der Wintersaison werden vom Deutschen Reisebüro in acht europäischen Ländern 81 Zielorte mit rund 150 Hotels, Pensionen, Gasthöfen und Privatquartieren angeboten. Den billigsten Winterurlaub verbringt man in Walchsee/Tirol, wo eine Ferienwoche schon für 81 Mark zu haben ist. Dieser Preis schließt ein: Übernachtung, mit Frühstück in einem Doppelzimmer mit fließendem Wasser und die Anreise per Bahn ab München. Ab Hamburg kostet der Walchsee-Aufenthalt 244 Mark.

Das teuerste Angebot: Eine Woche im Hotel „Schweizerhof“ in Davos mit Vollpension (Doppelzimmer mit Bad und Balkon an der Sonnenseite) und Bahnfahrt ab München für 811 Mark. Alle DER-Angebote gelten auch für Winterurlauber, die statt mit der Eisenbahn mit ihrem eigenen Wagen in den Schnee fahren wollen. Die Preise ermäßigen sich dementsprechend.

Neben Wintersportorten in Deutschland, Österreich, in Italien, Frankreich und in der Schweiz enthält das DER-Programm auch außergewöhnliche Offerten. Zum Beispiel „im eigenen Wagen nach Irland“, nach Schottland oder Wales. Für diese Fahrten hat DER landschaftlich schöne Routen zusammengestellt. Zum Beispiel: Mit dem Fährschiff von Rotterdam nach Hull, kurze Autofahrt nach Liverpool, von wo die Fähre nach Dublin ablegt. Nach Ankunft in Dublin beginnt die Rundreise über Kilkenny, Cork, Killarney, Limerick und zurück nach Dublin. DER besorgt die Fährplätze, die Hotelunterkunft (Halbpension, Doppelzimmer mit Bad). Die Irlandrundreise kostet pro Person ab 407 Mark, Fährpreis für den Pkw je nach Größe zwischen 198 und 312 Mark. KDE

Hapag-Lloyd

Klein, aber fein