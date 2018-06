Jakob von Gunten, ein Roman von Robert Walser, entworfen in der Tagebuchform und Anno 1909 publiziert: Da denkt man an Kafka (den unerbittlichen, wie Benjamin schrieb, der den scheinbar verspieltesten aller Dichter sehr liebte), denkt an die lapidaren acht Kafkaschen Worte „Jakob von Gunten“ kenne ich, ein gutes Buch*, und denkt vor allem an früher Törless, eine Geschichte, die – drei Jahre früher als Walsers Roman erschienen – dem Tagebuch des Zöglings Jakob vielfach ähnlich ist: In jedem Fall kommt ein junger Mann in ein Institut, hinter dessen Fassade man unheimliche Rituale zelebriert, Initiationsrituale, bestimmt von Grausamkeit und Perversion; in jedem Fall wechseln höchst realistische Szenen, Internatsepisoden aus Mährisch-Weißkirchen und Szenen, die in einer (freilich befremdlichen) Berliner Erziehungsanstalt spielen, mit Phantasmagorien an der Grenze von Wachheit und Traum; in jedem Fall werden selbst Kraßheiten wie sadistische Folterungen auf dem Speicher (bei Musil) oder ein Mordversuch (bei Walser) in einer Art hellwacher Trance erzählt, wobei das Überdeutliche (bei Musil) in gleicher Weise zur Ambivalenz des Geschilderten beiträgt wie das Angedeutete (bei Walser).