Von Karl-Heinz Arndt

Da wird „der vergangenen Epoche auf See rechtzeitig ein Denkmal gesetzt“; und alsogleich wird „kein geringerer als der Seepoet Cpt. Joseph Conrad“ zitiert, womit man flugs zu „der unvergänglichen See, den Schiffen, die nicht mehr sind, und den schlichten Männern, deren Zeit vorbei ist“, gelangt und gleichsam festen Prosa-Boden unter die Seestiefel bekommt. Vorworte zu Segelschiffsbüchern, verfaßt von ehemaligen Segelschiffskapitänen, sind nun einmal so; so steht es jedenfalls da, in –

Captain Donald Macintyre: „Abenteuer der Segelschiffahrt 1520-1914“; Bertelsmann Sachbuchverlag, Gütersloh; 256 S., 44 Farbtafeln, 305 Schwarzweißabbildungen, 98,– DM.

Die Originalausgabe erschien im vorigen Jahr in England. Donald Macintyre ist Kapitän zur See außer Diensten und ein Seekriegsgeschichtenerzähler für breite Leserkreise. Auf Pulverdampf brauchte er auch hier nicht zu verzichten; denn Krieg, Handel und Piraterie ... nun, seit Goethe weiß man: dreieinig sind sie. Was so ohne weiteres natürlich nicht stimmt.

Selbstverständlich kommt der größte Seemann aller Zeiten, the seamen’s seaman, kommt James Cook in diesem Buch zu Wort, in einer Reihe von Berichten aus erster Hand, die mit Francisco Antonio Pigafetta beginnt, einem Italiener, der mit Magellan um die Welt segelte, und an deren Schluß wieder Joseph Conrad mit einem Auszug aus seinem „Spiegel der See“ steht, diesem wunderbaren Bekenntnis eines sensiblen Seemanns, das immer wieder als Erbauungsbibel für Fahrensleute im Lehnstuhl mißbraucht wird. Die Texte, Auszüge aus zeitgenössischen Schilderungen, dazu die Probe Conradscher Besinnlichkeit, sind das Skelett dieses Buches.

Die gesammelten alten Texte sind kein Sammelsurium. Sie sind so ausgewählt, daß die wichtigsten Fragen beantwortet werden, auch wenn der laienhafte Leser sie gar nicht stellt. Zwischen den Zeilen wird der Prachtband dabei zum Lehrbuch: Sklavenhandel, Prügelstrafe, Opiumschmuggel, Waljagdfrevel, Todesraten skorbutkranker Besatzungen, Aufstand und Meuterei – die Zeit der schlichten Männer war eine horizontlose Ära der Unterdrückung, der Brutalität, der Bestialität.

Ausnahmen wie James Cook bestätigen die Regel. Jene Zeit der stolzen Segelschiffe war diktiert vom rücksichtslosen Gewinnstreben; und was gewonnen wurde, verschwand in den Rachen der Haie, die an Land sitzen. Wer den Frühkapitalismus in schärfster Prägung studieren will, greife zu der Alltagsgeschichte der Seefahrt; hier in diesem prächtigen Buch findet man einen ersten Kompaß. Ebenfalls exemplarisch: der Lageplan, wie schwarze Sklaven auf dem Transport von Afrika nach Amerika verstaut wurden, ohne einen Dezimeter Raum auszulassen. Das Abenteuer der Seefahrt unter Segeln hatte oft genug den Ruch der Pestilenz. Was ihm freilich nichts an Faszination raubt.