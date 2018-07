Inhalt Seite 1 — Einheit der Arbeiterklasse – nur ein Mythos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Brahm

Julius Braunthal: „Geschichte der Internationale“, Band 3, Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Hannover 1971; 764 Seiten, mit vielen Photos, 78,– DM.

In einer voluminösen Trilogie hat der jetzt achtzigjährige Sozialdemokrat Julius Braunthal die wechselvolle Geschichte der Internationale von ihren tastenden Anfängen bis in die Gegenwart dargestellt, Etappe um Etappe, das Schisma nach 1917, die Auseinanderentwicklung der sozialistischen Familie und dann den Verlauf der beiden Linien. Eine solche Arbeit, die die Geschichte vieler Völker aus den verschiedensten Kulturkreisen während eines ganzen Säkulums umfaßt, muß die Kräfte eines einzelnen übersteigen, da sie Detailkenntnisse verlangt, die nur ein Team von Wissenschaftlern besitzen dürfte.

Trotz aller denkbaren Einwände, die man gegen ein so gewaltiges Unterfangen erheben könnte, ist das Werk von Braunthal ein großartiges Kolossalgemälde geworden. Der Autor, der sechs Jahrzehnte seines Lebens aktiv in der sozialistischen Bewegung stand, brachte für seine Arbeit günstige Voraussetzungen mit. Er war Assistent von Friedrich Adler, dem Sekretär der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, und wurde nach dem Krieg selbst Sekretär der neuen Sozialistischen Internationale. Sein dreibändiges Werk besticht durch Einheitlichkeit, Sachkenntnis und eine lebendig-klare Sprache. In seinem letzten Band, der soeben erschienen ist, geht Braunthal der Entwicklung von 1945 bis in die jüngste Zeit nach.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mußte die sozialistische Bewegung neu anfangen. Abgesehen von England, Schweden und der Schweiz, waren die sozialistischen und, außer in der Sowjetunion, auch die kommunistischen Parteien in Europa zerstört. Da 1943 die Komintern aufgelöst worden war, mochte eine Weile sogar die Hoffnung auf die Wiedergeburt einer einheitlichen Arbeiterbewegung nicht unbegründet sein. In Frankreich, Italien, in der Tschechoslowakei und natürlich in den Ländern Osteuropas arbeiteten die Sozialisten dann auch mit den Kommunisten zusammen.

An einer Aussöhnung mit seinen feindlichen Brüdern war Stalin allerdings nicht interessiert. Im osteuropäischen Vorfeld der Sowjetunion sorgte er dafür, daß die Sozialdemokraten von den kommunistischen Parteien aufgesogen wurden. Wenn auch das 1947 gegründete Kominform, dem nur neun Parteien angehörten, keine Neuauflage der Komintern war, so hatten die Sowjets die Fäden im internationalen Kommunismus doch noch weitgehend in der Hand.

Die Parteien des demokratischen Sozialismus konnten sich lange nicht dazu bereit finden, eine neue Internationale ins Leben zu rufen. Zunächst mußten sie auf die Sozialisten im sowjetischen Machtbereich Rücksicht nehmen, die an Moskau gebunden blieben; aber auch die Parteien Englands und Skandinaviens hielten nicht allzuviel von einer neuen übergreifenden Organisation. Schließlich galt die SPD bei vielen Sozialisten als nicht mehr hoffähig, da sie auch für die Verbrechen der Nationalsozialisten als mitverantwortlich angesehen wurde. Erst 1947 wurde sie wieder als Bruderpartei anerkannt.