Düsseldorf

Düsseldorf würde viel fehlen, wenn es Köln nicht gäbe. Bei der Schlacht von Worringen im Jahr 1288 erlosch der Traum eines niederrheinischen Großstaates unter dem Kölner Krummstab. Knapp zwei Monate später erhob Graf Adolf v. Berg Düsseldorf zur Stadt.

Herrschaftsgelüste gingen von Düsseldorf kaum aus, aber Napoleons Wort vom Klein-Paris ist zu einer Legende geworden. So hört ein Düsseldorfer Jong heute stets gern, wenn seine Kö mit den Champs Elysées verglichen wird. Daß zu der tagsüber renommierten Kö noch eine der längsten Theken der Welt in der Altstadt zu finden ist, erleichtert die Image-Werbung.

Heute ist eher von einem Paris am Rhein als einem Klein-Paris zu reden, auch wenn es der nordrhein-westfälischen Landesmetropole an Raum fehlt. In Sachen Mode, Kunst und Werbung ist Düsseldorf jedenfalls „up to date“, Pariser Chic mit rheinischem Flair und etwas weniger Staub. Alles ist ein wenig jünger, und auch zeitloser.

Der Vergleich mit Paris hinkt in Sachen U-Bahn. Eine Metro fehlt noch. Wenn andere Städte über die Störungen des U-Bahn-Baus stöhnen, zerbrechen sich die Düsseldorfer Bürger den Kopf, wie sie bei diesem Vorhaben ihre Bäume im Hofgarten retten. Für Bäume geht der Düsseldorfer auf die Barrikaden. Kastanien an der Kö, die fallen, werden betrauert. Ebenso wie die Schwäne der Parks, wenn irgendein Rowdy mal wieder einem der Tiere Leid zugefügt hat.

Paris ist teuer, Düsseldorf pflegt seine Preise. Hier sind Parallelen. Aber der Rheinländer in dieser Stadt versteht es, charmant Schulden zu machen und Rechnungen ein wenig länger schlummern zu lassen. Lebenslust und Freundlichkeit, ein bißchen mehr scheinen als sein, schnelle Freundschaften und gelegentlich rasches Vergessen – das Leben pulsiert.

Wenn das Wasser im Rhein wieder höher steigt, stinkt es vielleicht nicht mehr so stark. Bis dahin aber regieren wieder die Narren, nachdem die Saison der Schützen vorbei ist.

Herbert Slevogt, Lokalchef der „Rheinischen Post“