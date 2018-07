Vieles blieb mysteriös an Breschnjews Ost-Berliner Visite. Der Ankunftstermin war nicht, wie sonst üblich, vorher öffentlich angekündigt worden, so daß die Parteizeitung "Neues Deutschland" erst eine Photomontage fabrizieren mußte, um genügend grüßende Berliner am Straßenrand herzeigen zu können.