Wie Bürgermeister Ludwig Schwab! Inzell zum weltberühmten Sport-Kurort machte – Eine Reportagenreihe aus deutschen Rathäusern (I)

Von Sepp Binder

Im Herbst ist es schwierig, nach Inzell zu kommen. Die Sommergäste sind längst abgereist – nach Wanne-Eickel, Wolfsburg oder sonstwohin. Die Winterurlauber studieren daheim noch die bunten Prospekte.

Inzell macht Pause. Und die Bundesbahn hat sich darauf eingestellt. Von Siegsdorf, der nächsten Bahnstation, fährt vormittags nur ein Bus ins zwölf Kilometer entfernte Dorf. Fast alle Gasthöfe, Cafés und Restaurants im Ort sind geschlossen. Die Betriebsferien enden Anfang Dezember, wenn die ersten Schneeflocken fallen. Im Hinweiskasten am „Haus des Gastes“ hängt ein lakonischer Hinweis: „Ferienprogramm ist mit dem 1. Oktober geschlossen. Wiederbeginn: Dezember.“

Offen ist nur die Kirchentür. Es riecht nach Weihrauch, Weihwasser und altem Holz. Die Kirche ist leer. An der Tür warnt ein Anschlag vor Kirchendieben. Die Gottesdienstordnung daneben ist an diesem Montag, an dem ich in Inzell ankam, sauber überklebt: Ein Inzeller Bürger wird beerdigt.

Inzell liegt abseits: 18 Kilometer südlich von Traunstein, zehn Kilometer ostwärts vom Touropazentrum Ruhpolding. Viele Jahre sind die Urlauberströme durch Inzell hindurch und nach Bad Reichenhall und Berchtesgaden weitergezogen. Die Berge sind bei Inzell weniger gewaltig: Mit rund 1100 Meter Höhe können der Falkenstein und das Kienbergl gegen Predigtstuhl, Jenner und Watzmann nicht konkurrieren. Von einigen kleinen Seen – Frillensee, Zwingsee, Falkensee – wußte man über die Dorfgrenze hinaus lange Zeit nicht mehr, als daß sie die bayerischen Kälterekorde halten – so mancher Sommergast wandte sich wieder fröstelnd ab. Gamsbart, Trachtenhut und Schuhplattler konnten die Urlauberherzen allein auf die Dauer nicht an Inzell fesseln.

Was kann Inzell bieten? Der Slogan: „An der Deutschen Alpenstraße“ weckt höchstens die Vorstellung unendlicher Autoschlangen, und das bescheidene Bekenntnis in einer Werbeschrift des Verkehrsvereins – „Wir sind kein Davos“ – läßt niemand in deutschen Landen eilig die Koffer packen.