Nach zweieinhalb Tagen Aufenthalt – 24 Stunden später als allgemein vermutet – ist der sowjetische KP-Chef Breschnjew am Montag von Ostberlin nach Moskau abgeflogen. Entgegen den üblichen Gepflogenheiten hatten Presse und Fernsehen der DDR nur sehr zurückhaltend über die Gespräche berichtet, an denen auch der sowjetische Außenminister Gromyko und streckenweise der Staatsratsvorsitzende Ulbricht teilnahmen.

Laut ADN, der Ostberliner Nachrichtenagentur, ergab sich „völlige Übereinstimmung“ in allen behandelten Fragen. Das gemeinsame Kommuniqué (siehe auch Dokumente der ZEIT) läßt jedoch vermuten, daß Breschnjew die DDR gedrängt hat, ihren Teil zum raschen Abschluß der innerdeutschen Gespräche beizutragen. Sie sollen „schnellstmöglich“ zu Ende geführt werden. Berlins Regierender Bürgermeister Schütz bemerkte zu diesem Versprechen und der Behauptung, die DDR habe realistische und sachliche Vorschläge gemacht, man werde jetzt mit „größter Sorgfalt prüfen, wie die Verhandlungen im Lichte dieser Bemerkung ihren Fortgang nehmen“.

Breschnjew war am Samstag nach seinem sechstägigen, weht strapaziösen Frankreich-Besuch in Ostberlin eingetroffen. Bei einem dritten, außerplanmäßigen Treffen unter vier Augen mit Staatspräsident Pompidou war an Dokument über die „Grundsätze der Zusammenarbeit“ erstellt worden, das einen Kompromiß zwischen dem Moskauer Wunsch nach engeren Bindungen und dem Pariser Bestreben nach Beibehaltung der politischen Unabhängigkeit und Ausbau der westeuropäischen Einigung darstellt.

Beide Länder bekräftigen, daß sie in Europa nach den Grundsätzen der Unverletzlichkeit bestehender Grenzen, der Nichteinmischung, Gleichheit, Unabhängigkeit und des Gewaltverzichts handeln wollen. Die gegenseitigen Konsultationen, wie sie im Oktober 1970 vereinbart wurden, sollen intensiviert und auf eine höhere Ebene gestellt werden. Zudem ist an einen vergrößerten kulturellen Austausch „auf jedem Gebiet“ gedacht.

Frankreich und die Sowjetunion hoffen, daß eine gesamteuropäische Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit noch 1972 zustande kommt. Französische Bedingung für vorbereitende Gespräche, die von den Botschaftern in Helsinki geführt werden sollen, bleibt jedoch die Ratifizierung des Berlin-Abkommens durch die vier Mächte. Pompidou hat seinem Gast erklärt, daß dies von einer befriedigenden Ausfüllung der Berlin-Übereinkunft abhängt.

Kein Entgegenkommen zeigte Pompidou für die sowjetischen Wünsche nach einer Truppenreduzierung in Zentraleuropa und den Abschluß eines Freundschaftsvertrages. Paris hält ferner daran fest, daß eine Normalisierung zwischen den beiden deutschen Staaten erst nach Abschluß des gegenwärtigen Dialogs möglich sei. Dasselbe gelte für eine Aufnahme der Bundesrepublik und der DDR in die Vereinten Nationen. Auch eine Anerkennung der DDR werde Paris nur in Übereinstimmung mit Bonn vollziehen.

Beide Länder hatten schon zuvor Abkommen über eine zehnjährige wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Beteiligung der Renault-Werke am Bau der Kama-Lastwagenfabrik in Rußland abgeschlossen. Breschnjew lud Pompidou zu einem Gegenbesuch in die Sowjetunion ein.

Moskau nahm das Ergebnis der Breschnjew-Reise mit großer Befriedigung auf. Die Gemeinsamkeiten in Fragen der Konflikte – Vietnam, Nahost –, der Aufnahme Pekings in die UN und die Verurteilung der Blockpolitik eröffneten eine neue Phase der fruchtbaren Zusammenarbeit. In Bonn wurden die französischen Bedingungen und Vorbehalte als Beweis dafür gewertet, daß „wir uns gegenwärtig im Stadium einer Harmonisierung der europäischen Politik befinden“. Die Bundesregierung bekräftigte ihre Bereitschaft, nach Abschluß der Berlin-Regelung aktiv an der Vorbereitung der Sicherheitskonferenz teilzunehmen.