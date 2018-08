Paris, im November

Pompidous Vorsicht in den Absprachen mit Breschnjew ließ sich am besten aus der Humanité ablesen. Das kommunistische Parteiorgan beklagte, daß Frankreichs Staatspräsident seine Bewegungsfreiheit selbst eingeschränkt habe, weil er die Vorbereitung einer Europäischen Sicherheitskonferenz von der Einigung zwischen Bonn und Ostberlin über den Berlinverkehr abhängig machte.

Ungehalten war L’Humanité vor allem über Frankreichs Bedingungen für eine Anerkennung der DDR. Zwar konnte Breschnjew die Zusage mit nach Ostberlin nehmen – sie ist in dem Wunsch nach „Aufnahme der Bundesrepublik und der DDR in die UNO“ mit enthalten –, aber sie ist an keine Frist gebunden. Der Moskauer Parteichef hatte hier, nicht anders als beim Berlinvorbehalt für die Sicherheitskonferenz versucht, die französischen Positionen aufzulockern. Doch Pompidou bestand darauf, daß im Kommuniqué die UN-Aufnahme eindeutig als „Folge einer allgemeinen Normalisierung“ zwischen beiden deutschen Staaten bezeichnet wurde. Der Regierungssprecher betonte die Worte „Folge“ und „allgemein“ so nachdrücklich und so oft, daß sich L’Humanité fragte, ob das Elysee die Grenzen seines Entgegenkommens noch hinter den Wortlaut der gemeinsamen Erklärung zurücknehmen wolle.

Davon kann natürlich auch wieder nicht die Rede sein. Pompidou hat mit diesen Kamelen weder Spielraum freigegeben, noch neuen geschaffen; er hat nur seine Positionen gewahrt. Beim Berlin-Vorbehalt für die Sicherheitskonferenz hat er sich an die alliierte Sprachregelung gehalten.

Ebenso hat Pompidou mit der Vorbedingung für die Anerkennung der DDR seine Handlungsfreiheit gegenüber Bonn wie gegenüber Moskau gewahrt. Denn es hängt von ihm ab, was er unter „allgemeiner Normalisierung“ der innerdeutschen Beziehungen verstehen will. Sind die deutsch-französischen Beziehungen gut, dann ist er weiterhin bereit, darunter alles zu verstehen, was Bonn will. Wird er sich mit Brandt, den er spätestens Anfang Dezember sehen wird, nicht einig, dann kann es etwas weniger sein.

Was verlangt Pompidou dafür von Bonn? In der Währungsfrage will er mit Brandt möglichst ohne Franc-Aufwertung einig werden. Außerdem verlangt er, daß Bonn den Sowjets in der Frage der Truppenreduzierung nicht mehr entgegenkommt als Frankreich.

Gerade in dieser Frage, die zwischen Breschnjew und Pompidou kontrovers blieb, geht es nach französischer Auffassung um die Entwicklung Westeuropas. Hier fürchtet Paris eine ernste Bewährungsprobe für die Europa-Politik. Darum hat Pompidou auch alles vermieden, was zu einem Wettlauf um die sowjetische Gunst führen könnte. Allen Wünschen Breschnjews, die Zusammenarbeit zwischen Paris und Moskau zu institutionalisieren, ähnlich dem deutsch-französischen Vertrag, ging er aus dem Weg. Zum Trost versprach der Staatspräsident dem Parteichef immerhin, man werde sich in Zukunft häufiger treffen. Ernst Weisenfeld