Walter Lippmann, der große alte Mann der amerikanischen Publizistik, hat vor einigen Monaten über Richard Nixons Vietnampolitik ein herbes Urteil gefällt; er fand sie „verdreht, akrobatisch, absurd“. Am Jahreswechsel verwirrte der Präsident die Weltöffentlichkeit aufs neue. Der Mann, der im November als Friedensstifter wiedergewählt werden will, weitete den Luftkrieg in Indochina aus; derselbe Mann, der sich im Frühjahr mit Peking und Moskau auf guten Fuß stellen will, empfiehlt sich durch die „Bombengrüße“ der B 52 und der Phantoms. Was Nixon will, ist die Quadratur des Zirkels: einen Krieg, der nicht zu gewinnen ist, so beenden, daß es wie ein Sieg aussieht.

Seine neue Bombenphilosophie hatte er entwickelt, als sich absehen ließ, daß Südvietnam Ende 1972, nach dem vollständigen Abzug aller amerikanischen Landstreitkräfte, noch nicht auf eigenen Füßen würde stehen können: „Die Luftwaffe wird natürlich weiterhin gebraucht. Wir werden mit ihr die Südvietnamesen so lange unterstützen, bis eine Regelung ausgehandelt ist oder, auf längere Sicht, bis die Südvietnamesen ihre Angelegenheiten selber meistern können.“

In diesem Sinne hat er gehandelt. Achtmal seit dem Mai letzten Jahres befahl er Großangriffe gegen Nordvietnam. Mehr als hundertmal führten einzelne US-Jagdbomber sogenannte „vorbeugende Vergeltungsschläge“ (protective reaction strikes). Enorm gesteigert wurde der Bombenkrieg in Ostlaos, durch das der sogenannte Ho-Tschi-Minh-Pfad führt. Tiefflieger machten Jagd auf Lastwagen, Elefanten- und Fahrradkolonnen, und Stratosphärenbomber legten Bombenteppiche, die eben so anonym wie verräterisch als „high Saturation bombing“ oder „area obliteration“ bezeichnet werden. „Bomben satt“ und „Flächenzerstörung.“

Die jüngste Luftoffensive gegen Nordvietnam wurde von Nixon und seinem Verteidigungsminister Melvin Laird damit begründet, daß sich Hanoi nicht an die stillschweigende Vereinbarung gehalten habe, die 1968, nach dem Bombenstopp, in Kraft getreten sei. Entgegen dieser Abrede seien „unbewaffnete Aufklärungsflugzeuge“ der Amerikaner beschossen worden. Stichhaltig ist diese Begründung nicht. Erstens ist Nordvietnam ein souveräner Staat, der seinen Luftraum gegen ungebetene Gäste verteidigen darf. Zweitens sind diese Aufklärer unbemannt, werden aber von bewaffneten Jägern beschützt. Drittens hat Hanoi eine derartige Vereinbarung immer in Abrede gestellt; auch weiß Clark Clifford, der 1968 US-Verteidigungsminister war, lediglich von einer einseitigen Absichtserklärung der USA.

In der Tat hatten Johnson und Clifford den völligen Bombenstopp von drei anderen Bedingungen abhängig gemacht: der Vietcong dürfe nicht mehr die Städte in Südvietnam angreifen; er dürfe keine Truppen durch die entmilitarisierte Zone am 17. Breitengrad schleusen; und er müsse zu vernünftigen Gesprächen mit Saigon bereit sein. Über russische Kanäle erfuhren die Amerikaner damals, daß die andere Seite diese Bedingungen zumindest zur Kenntnis genommen, wenn nicht sogar akzeptiert habe.

Laird hat dem Gegner jedoch vorgeworfen, diese Bedingungen verletzt zu haben: durch Raketenfeuer auf Saigon (zwei Raketen, die keinen Menschen verletzten), durch die Anlage eines „Infiltrationsweges“ in der entmilitarisierten Zone (der schon ein Jahr alt ist); und durch Intransigenz bei den Pariser Friedensgesprächen (ein Vorwurf, der gewiß auf die Amerikaner ebenso zutrifft).

Die wahren Motive der neuesten Kriegsausweitung zwecks Kriegsbeendigung lassen sich indes vermuten und wurden zum Teil auch schon von Nixon und seinen Mitarbeitern bestätigt: