Ich wohne in einem der westlichen Vororte von Paris und besuche das Lycée International in Saint Germain. Früher war dies die Schule für die Kinder der Nato-Angehörigen. Heute sind von den 2400 Schülern zwei Drittel Franzosen, ein Drittel Ausländer. Was da morgens aus den Bussen quillt, auf Mofas, Mopeds, mit eigenem Wagen oder von Papas Chauffeur gebracht wird, sind außer Franzosen viele Amerikaner und Engländer, aber auch Deutsche, Holländer, Italiener aus aller Welt. Das ist ein ganz besonderer Vorteil meiner Schule. Der Andrang ist groß, doch nicht jeder wird hier aufgenommen, denn die Selektion auf französischer wie auf deutscher Seite ist streng. Möglichst sollte man beim Eintritt in die Schule außer seiner Muttersprache noch eine zweite Sprache kennen, und ich bin immer wieder erstaunt, wieviel Kinder diese Bedingung erfüllen. Die meisten Schüler haben ihr „Zuhause“ in den nationalen Sektionen. Lehrer, Eltern und Schüler bilden eine große Familie und arbeiten vorbildlich zusammen. Wir besuchen gemeinsam Theater, Museen oder interessante Vorträge, die später sinnvoll in den Unterricht eingebaut werden. Bei uns ist „nicht Europa weit und Amerika geht uns nichts, an“, sondern beide sind stets gegenwärtig. Das Fluidum van Paris mag dazu beitragen, denn man hat her das Gefühl, an allem, was sich politisch, kulturell oder wirtschaftlich ereignet, aus allernächster Nähe teilzunehmen.

Der Unterricht findet bei uns im Kurssystem statt. Der Geschichtsunterricht läuft in Deutsch und Französisch parallel, man lernt die Geschichte von zwei Seiten kennen, ohne Vorurteile oder Gehässigkeit. Es wird viel gebüffelt und gepaukt, aber der ständige Wettbewerb (Concours) steigert die Leistung, die Kameradschaft hinkt manchmal ein wenig hinterher, aber das französische System ermöglicht schulische Leistungen, die mir an einer deutschen Schule unerreichbar erscheinen. Jedes Trimester führen wir ein internationales Colloquium durch, das heißt: irgendein Thema wird von verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, nachdem jede nationale Sektion die Aufgabe im Unterricht vorbereitet hat. Unser letztes Colloquium lautete „Napoleon“. Es war faszinierend zu sehen, wie sehr die einzelnen Nationen durch ihr Geschichtsbild geprägt sind.

Der Austausch von Erfahrungen, das tägliche Kennenlernen und Zusammenleben mit so vielen Nationalitäten macht großen Spaß und erzieht uns zu weltoffenen Menschen. Zwar wird sehr viel von uns verlangt, aber auf der anderen Seite wird uns am Lycée International auch enorm viel geboten. Wir bereiten uns auf ein Abitur vor, das nicht nur für die Bundesrepublik Gültigkeit hat, sondern mit dem wir an allen Hochschulen in Europa und Übersee studieren können. Ich bedauere außerordentlich, daß nicht mehr deutsche Schüler die Möglichkeit haben, eine internationale Schule zu besuchen, denn viele Probleme, die heutzutage deutsche Schüler daheim beschäftigen, sieht man hier in einem ganz anderen Licht und finden eine sinnvolle Lösung.

Dorothea Krause