Das Eisloch im Fluß muß täglich neu aufgehackt werden. Aus der dunklen Tiefe dampft das Wasser wie eine warme Quelle. Für abgehärtete Finnen ist das Badewasser bei Außentemperaturen von minus zehn bis fünfzehn Grad angenehm warm. Der Mann im Fluß („Das Wasser kann ja nie kälter als null Grad sein“) hat Eiskristalle im Bart. Er ist eine Mischung von Rousseau, Turnvater Jahn und Weihnachtsmann mit weißem Haar und frostblauen Augen. („Vom Waldrand, da komm’ ich her, ich muß euch sagen ...“ Aber er lacht ein Lachen, das Kinder erschrecken würde.)

Hinter dem Waldrand ist er tatsächlich zu Hause, der Weihnachtsmann, der alte Kinderfreund: auf dem sanften Föhrenhügel Ounasvaara (105 Meter) bei Rovaniemi im finnischen Lappland. Kein Mensch weiß, warum das so ist. Aber Kinder aus der ganzen Welt schreiben an den Nikolaus in Lappland, und die Briefe gehen zum Postamt des Weihnachtsmanns bei Rovaniemi. Das ist eigentlich die Skihütte des Skivereins „Ounasvaara“. Doch nun baut man dem Nikolaus bald ein Schneeflockenschloß (40 Meter hoch) mit arktischem Zoo, Rentierkoppel, Skilift, Golfplatz, Curlingbahn ... Schon jetzt stempeln zur lieben Weihnachtszeit 20 Postbeamte Briefe vom Weihnachtsmann an Kinder in der ganzen Welt.

In der ruhigen, weiten Landschaft im nördlichsten Norden Europas hocken die Extreme nebeneinander wie Spatzen auf dem Gartenzaun. Im Sommer geht die Sonne nicht unter, und im Winter geht die Sonne nicht auf. In den Monaten November und Dezember blinzelt sie bloß über den Horizont. Um Weihnachten herum gibt es vier bis fünf Stunden Zwielicht. Doch dann rollt die Sonne in immer steileren Bögen über den Himmel und scheint schon im April am Tag 16 Stunden lang. Am schönsten ist es im März mit leuchtendem Schnee und einer trockenen Kälte von durchschnittlich 8,9 Grad, auch Ende Februar bei Durchschnittstemperaturen von minus 13 Grad (Werte des Observatoriums Sodankylä am 67. Breitengrad). Im April wird es dann im Durchschnitt nur noch 2,2 Grad kalt. Am Polarkreis liegt der Schnee bis Anfang Mai. Lappland, das Dach Europas, trägt gewaltige Schneelasten.

Das finnische Lappland ist fast so groß wie Irland und Belgien zusammengenommen, knapp 100 000 Quadratkilometer, und hat 220 000 Einwohner. Das sind etwa zwei Menschen pro Qiadratkilometer (Bevölkerungsdichte in Finnland 15, in Holland 400 Menschen auf einem Quadratkilometer). Die Landschaft hat in ihrer tief verschneiten Einsamkeit etwas Unwirkliches, so als würde man sie durch ein umgedrehtes Fernglas betrachten, eine Märchenlandschaft mit den blau gekleideten Lappen’ und Lappenkindern, mit Rentieren und Pferdeschlitten wie Riesenspielzeug.

Lappland ist im großen Bilderbuch der Welt eine Seite halbvergessener Kindheitserinnerung. Schneemänner und Skispuren zu verschneiten Holzhütten, die Sonne als kalte, gelbe Fackel über den Wäldern. Nachts schließt der Frost die Wunden, die Menschen den Flüssen tagsüber schlagen. Denn zwischen 100 Grad Hitze in einer finnischen Sauna und 20 Grad Kälte im Freien versöhnt das Bad im Eisloch Lapplands geliebte Extreme.

Rovaniemi ist die Hauptstadt. 844 Kilometer nördlich von Helsinki hat das Land sich den Staub von den Kleidern geklopft. Da stehen neue, einstöckige Häuschen am Fluß und machen unbeteiligte Gesichter, wie’s Alvar Aalto, der liebe Gott der zeitgenössischen finnischen Architektur, befahl. Der Meister hat persönlich auch eine Bibliothek dazugestellt, so daß die Fremdenführer seinen Namen wenigstens zweimal nennen können (in Helsinki bei einer Stadtrundfahrt ungefähr in jedem dritten Satz). Viele Sehenswürdigkeiten hat Rovaniemi freilich nicht. Die alte Stadt wurde im Krieg zerstört und bis 1952 wiederaufgebaut. Es gibt eine moderne Kirche mit einem 14 Meter hohen Fresko, ein Heimatmuseum und in der näheren Umgebung den Hügel Ounasvaara und den Polarkreis.

Der Polarkreis wurde für Eleanor Roosevelt verbindlich festgelegt. Vorher hatten ihn Soldaten irgendwo fixiert, wo sich die Pfähle mit den Hinweisschildern am leichtesten in den (sumpfigen) Boden treiben ließen. Generationen von Touristen photographierten einander an der falschen Stelle. Doch nun hat alles seine Richtigkeit. Am verbindlichen Polarkreis steht die Polarkreishütte und verschiedene eindrucksvolle Hinweisschilder. Nach Hamburg sind’s 1870 Kilometer, nach München 2419 und nach New York 7960. Das will man schließlich wissen. In der Hütte kann man sich die Überschreitung des Polarkreises mit einem Dokument bestätigen lassen. („Wir wünschen Ihnen für jetzt und immer alles Gute“). Doch der Winter am Polarkreis hat größere Reize als des Touristen Stolz und Seligkeit. Man kann am Ounasvaara Ski laufen und skiwandern. Es gibt einen Lift und Abfahrten von etwa 600 Metern, eine Slalompiste und eine Sprungschanze sowie markierte Skiwanderwege. (Langlauf-)Ski kann man leihen oder verhältnismäßig preiswert kaufen. Im März werden Winterspiele veranstaltet. Im 28 Kilometer entfernten Wintersportzentrum Pohtimolampi gibt es die einzige Rentierschlitten-Fahrschule der Welt.