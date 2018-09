Inhalt Seite 1 — Exodus aus Rußland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Nahostpolitik der Sowjets gibt einem Rätsel auf: Die ägyptische Armee rüsten sie mit Raketen, Panzern und Jagdbombern aus; der israelischen Armee liefern sie Soldaten. In diesem Jahr werden, so meldet Jerusalem auf Grund Moskauer Zusagen, rund 50 000 sowjetische Juden nach Israel auswandern. Zu einem Drittel sind es junge Juden im militärfähigen Alter.

Während die Iswestija den Zionismus als „eine der gefährlichen Formen des Faschismus“ verunglimpft und behauptet, in Israel habe die jüdische Bourgeoisie eine „terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ errichtet, öffnet Moskau die Tore, um immer mehr Menschen zur Stärkung dieser „Diktatur“ freizugeben. Allein im vergangenen Jahr kamen rund 14 000 Einwanderer aus der Sowjetunion in das Gelobte Land – mehr als in den vorangegangenen zehn Jahren. Und in den ersten Wochen dieses Jahres wurde ein neuer Rekord aufgestellt: Pro Tag landeten 200 russische Juden auf dem israelischen Flughafen Lod. Und 100 000, so heißt es in Jerusalem, warten noch auf ein Ausreisevisum. Wenn der Strom nicht wieder blockiert wird, werden sie bis 1974 Staatsbürger Israels sein, ein großer Teil von ihnen Angehörige der israelischen Armee.

Wie ist diese Politik zu verstehen? Es gibt außer ein paar Anhaltspunkten nur Vermutungen. Außenpolitisch will der Kreml demonstrieren, daß ihm nach wie vor an einer friedlichen Lösung des Nahost-Konfliktes gelegen ist; zugleich verfolgt er damit auch eine Strategie der kontrollierten Spannung. Der Welt soll bewiesen werden, daß die Sowjetunion keine starre Anti-Politik verfolgt, sondern die Gewähr bietet, im Friedensfall ein fairer Garantiepartner aller Nahost-Staaten zu sein. Die Araber wiederum sollen davor gewarnt werden, eigenwillige Sprünge zu machen und den Bogen – wie unlängst bei den antikommunistischen Aktionen im Sudan – zu überspannen.

Dazu kommt ein innenpolitisches Motiv. Die Sowjetführung scheint willens zu sein, das jüdische Nationalitätenproblem im eigenen Lande zu losen. Nach der letzten Volkszählung vom April 1971 leben in den Sowjetrepubliken annähernd zwei Millionen Juden, ein Hauptteil davon in Georgien. Seit den spektakulären Demonstrationen auswanderungswilliger Juden in Moskau, den gescheiterten Fluchtversuchen und den aufsehenerregenden Prozessen gegen die Flugzeugentführer ist der Kreml darauf bedacht, Ruhe unter den völkischen Minderheiten im Lande zu halten. Der Funke könnte sonst leicht überspringen. Darum gilt, der nicht länger als „Verräter“ und „Verbrecher“, der dem gelobten Land des Kommunismus den Rücken kehrt. Wer gehen will, mag gehen. Wer bleiben will – und das ist unter den Juden die überwiegende Mehrheit –, ist dann ein verläßlicher sowjetischer Bürger.

Vor schwierige Probleme ist aber auch, angesichts der unerwarteten Menschenflut, Israel gestellt. Nur wenige der sowjetischen Auswanderer springen in Wien, dem Hauptumschlagplatz, ab und reisen nach Amerika oder Westeuropa weiter. Zehntausenden muß die israelische Regierung Arbeitsplätze bieten (unter den Immigranten ist ein hoher Prozentsatz von Technikern und Ärzten); Wohnraum muß für sie geschaffen werden – und das in einem Augenblick, da in Israel die Inflationsrate steigt, der Haushalt gekürzt werden mußte, die Verschuldung durch Waffenkäufe ständig wächst. Dieser Tage erst sah sich die Ministerpräsidentin Golda Meir gezwungen, die Diasporagemeinden um Sonderanleihen in Höhe von 450 Millionen Dollar für die Sowjet-Einwanderer zu bitten. Moskaus Großzügigkeit bringt Israel in die Klemme.

Dazu kommen menschliche und psychologische Probleme. Israel ist ein hartes Land; es fordert viel an Entbehrung und Einsatz von seiner Bevölkerung. Sechzig Prozent der sowjetischen Immigranten stammen aus Georgien. Sie haben ihre besondere Tradition, ihre eigentümlichen Lebensgewohnheiten. Wie in der alten Heimat, so wollen sie auch in der neuen zusammenleben, in „georgischen“ Siedlungen. Das widerspricht der israelischen Bevölkerungspolitik, die aus Integrationsgründen keine speziellen Stammesgemeinschaften duldet. In einigen Fällen mußten die Georgier mit Polizeigewalt daran gehindert werden, zu ihren früheren Nachbarn zu ziehen.

Schwierigkeiten bereitet auch die Sprache. Die Zuwanderer aus Georgien sprechen nicht Russisch, sondern einen Dialekt, den nur sie verstehen. Auch die Erfüllung ihrer frommen Forderungen ist schwierig: Sie verlangen eigene Synagogen, Religionsschulen und religiöse Bäder. Überdies haben sie, ohne es zu wollen, unter der Bevölkerung Unfrieden gestiftet. Gegenüber den Alteingesessenen genießen sie manche Privilegien; sie werden von Staats wegen bevorzugt behandelt. Im Vergleich vor allem zu den nordafrikanischen Juden, die Anfang der sechziger Jahre einwanderten und von denen noch heute viele in Slums leben und nur geringe Aufstiegschancen haben, werden den Sowjetjuden Tür und Tor geöffnet, um sie sozial möglichst rasch einzugemeinden. Das weckt den Neid der Zukurzgekommenen und Vernachlässigten.