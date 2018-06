Wer den unterentwickelten Sinn für Eigenwerbung der Stadt Köln kennt, muß am Fernsehapparat gestaunt haben. Als hätte das Verkehrsamt ihn inszeniert, rollte ein Bankraub filmgerecht über den Schirm: Am Fuße des soeben von Reisefachleuten als deutsche Touristenattraktion Nummer eins gepriesenen Doms schlurfte ein Räuber über eine praktisch angelegte Freilichtbühne, Zigarette in der einen, Maschinenpistole in der anderen Hand.