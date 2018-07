Paragraphen-Deutung ist kein Ersatz für Politik – Widersprechen die Ostverträge dem Verfassungsziel?

Von Rolf Zundel

Werden am Ende die Juristen das letzte Wort zu den Ostverträgen haben? Wird die gegenwärtige Opposition, nachdem sie ihre politischen Möglichkeiten erschöpft hat, dem Beispiel der sozialdemokratischen Opposition gegen die Westverträge folgen und den Klageweg nach Karlsruhe beschreiten?

Gegenwärtig scheint sich die Union nicht darüber einig zu, sein, wie sie verfahren soll. Sie benutzt politische und verfassungsrechtliche Argumente gleichermaßen. Die Mehrheit bekräftigt immer wieder, der Kampf gegen die Verträge solle politisch geführt werden. Eine stark bayerisch geprägte Minderheit betont dagegen die verfassungsrechtlichen Bedenken; ihre starken Worte zwingen zu dem Schluß, daß die bayerische Staatsregierung auch die Anrufung des Verfassungsgerichts nicht scheuen wird.

Als unverdächtige Zeugen für die Fragwürdigkeit und Gefährlichkeit eines solchen Verfahrens lassen sich eine stattliche Reihe von CDU-Politikern aus den fünfziger Jahren anführen, nicht zuletzt Franz Josef Strauß, der zu jener Zeit mit der sozialdemokratischen Opposition wegen ihrer Klage hart ins Gericht ging, heute aber den Gang nach Karlsruhe durchaus für möglich hält. Damals erklärte Bundeskanzler Adenauer, solche politischen Entscheidungen könnten nicht auf die Verfassungsrichter abgewälzt werden. Gilt diese Erkenntnis bei seinen politischen Nachfahren heute nichts mehr?

Nichts gelernt

Ginge es nur um die Innenpolitik, so könnte man sich damit begnügen, der Union für einen Gang nach Karlsruhe, frei nach Herbert Wehner, gute Reise zu wünschen. Niemand kann sie daran hindern, aus den Fehlern der SPD nichts zu lernen. Die Opposition hat jetzt schon ihre erste vorgeschobene Bastion – die Verträge bedürften der Zustimmung des Bundesrats – praktisch geschleift. Auch würde nach aller Voraussicht, falls es zu einem Verfahren käme, das Verfassungsgericht die Verträge nicht als grundgesetzwidrig beurteilen. Die CDU/CSU erhielte also nach der Niederlage im Parlament obendrein noch eine juristische Abfuhr – womöglich kurz vor der Bundestagswahl. Kein Wunder, daß weitsichtige CDU-Politiker alles versuchen, um ihre Parteifreunde von einem so zweifelhaften Abenteuer abzuhalten.