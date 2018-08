Inhalt Seite 1 — Militärgeschichte von vorgestern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heer und Sozialismus sind die Mächte, deren Gegensatz seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bestimmend hinter allem politischen Geschehen stand.“ Mit dieser apodiktischen Formulierung, die zugleich Begründung und Forschungsansatz kennzeichnen soll, begann Reinhard Höhn, Autor vieler Werke zur deutschen Militärgeschichte, einst Eichmanns Vorgesetzter, heute Direktor der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft in Bad Harzburg, im Jahre 1959 den ersten Band seiner Untersuchung über „Sozialismus und Heer“ (1848-1918). Zehn Jahre später, nach dem Erscheinen des dritten abschließenden Bandes, ist nun endlich eine kritische Auseinandersetzung mit der Konzeption, der Methode und den Urteilen Höhns möglich:

Reinhard Höhn: „Sozialismus und Heer“, Band III; Verlag für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik, Bad Harzburg – Bündheim 1969; 835 S., 84,– DM (bei gleichzeitigem Bezug aller drei Bände 145,– DM).

Der Rezensent kann nicht leugnen, daß ihm eine Betrachtung „sine ira et studio“ äußerst schwerfällt. Zu scharf kontrastieren seiner Ansicht nach die hoch gesteckten Ziele mit der unzulänglichen Ausführung. Reinhard Höhn wollte eines der grundlegenden Probleme der deutschen Geschichte, die Auseinandersetzung zwischen Sozialisten, Sozialdemokratischer Partei und der deutschen Armee klären helfen. Insofern ist sein Buch ein bewußt unternommener Versuch, mittels historischer Darlegungen politisch-pädagogisch zu wirken. Höhn will zeigen, inwieweit das immer noch fortwirkende gegenseitige Mißtrauen zwischen Armee und SPD historische Ursachen hat und inwieweit sich in diesem gegenseitigen Mißtrauen in Wirklichkeit nur tradierte Vorurteile widerspiegeln – besonders auf Seiten der Armee, die der SPD zuweilen auch heute noch ganz undifferenziert eine feindliche Haltung gegenüber der Vaterlandsverteidigung vorwirft.

So weit – so gut. Doch muß es schon Widerspruch hervorrufen, wenn Höhn seine These durch eine recht gewagte Konstruktion untermauert. Er scheidet fein säuberlich: hier Marx, den unnationalen Theoretiker und Verfechter der Diktatur des Proletariats, und in seiner Nachfolge Karl Liebknecht, und dort August Bebel und Wilhelm Liebknecht, die Vorkämpfer der Volksbewaffnung und des demokratischen Volksheeres, also wahrhaft nationale Politiker. Dabei liegen die Unterschiede zwischen Marx/Engels und der Führung der Sozialdemokratischen Partei des Kaiserreiches wahrlich nicht in solchen Formeln wie antinational und national; das wäre auch Höhn aufgefallen, wenn er nicht von vornherein seine Frage unzulässig verengt hätte.

Der Gegensatz zwischen Heer und Sozialismus, den Höhn schon im ersten Satz seiner Arbeit zum alles bestimmenden Movens der (deutschen) Politik seit der Mitte des letzten Jahrhunderts machen will, ist doch nur eine Ausdrucksform (unter vielen anderen) jenes Gegensatzes, der wirklich die politischen Entscheidungen bestimmt hat: eine sich immer schneller fortentwickelnde Industriegesellschaft und die daraus resultierenden emanzipatorischen Forderungen der Arbeiterschaft stießen auf das Beharrungsvermögen der bis dahin bestimmenden politischen und sozialen Kräfte in Deutschland. Diese Kräfte versuchten zwar das ökonomisch sehr viel stärkere Bürgertum noch in gewissem Umfang zu assimilieren, wehrten sich aber konsequent gegen eine Mitsprache der Volksmehrheit bei politischen Entscheidungen. Dabei bedienten sie sich auch der militärischen Machtmittel des Staates, des Heeres und (von Höhn überhaupt nicht beachtet) der Marine.

Das Heer ließe sich demnach als ein Instrumentarium des – auch von Gerhard Ritter in seinem Werk „Staatskunst und Kriegshandwerk“ nicht genügend beachteten – Militarismus nach innen betrachten. Solche Überlegungen kommen Höhn jedoch nicht in den Sinn. Über 1800 Seiten werden wir mit Sammlungen langer Zitate aus Reichstagsreden, Parteitagsprotokollen, Zeitungen und der archivalischen Überlieferung zugedeckt. Es soll gar nicht geleugnet werden, daß hier manche bisher zuwenig beachtete Tatsachen ans Tageslicht gebracht werden; auch kann es durchaus instruktiv sein, die Anordnungen der bundesstaatlichen Kriegsministerien über den Einsatz des „Vaterländischen Geschichtsunterrichts“ zur Bekämpfung der SPD auch einmal in extenso kennenzulernen. Aber insgesamt ist der Erkenntniswert einer solchen reinen Materialsammlung ohne jede analytische Bemühung gering.

Wer einmal das, was Höhn auf fast 160 Seiten im dritten Band über die Einwirkung der Armee auf die bürgerliche Gesellschaft darlegt, mit den präzisen, den Kern des Problems erfassenden Ausführungen Eckart Kehrs über den königlichpreußischen Reserveoffizier und seine Rolle als stabilisierenden Faktor der wilhelminischen Gesellschaftsordnung vergleicht, wird die Substanzlosigkeit, das Ahistorische der Ausführungen Höhns deutlich. Nirgendwo etwa äußert sich Höhn einmal dazu, wie das Institut des Reserveoffiziers zu einem der wichtigsten Instrumentarien (ähnlich wie die Klippe des Assessorats in der Beamtenhierarchie) wird, um bestimmte Vorstellungen von der „richtigen“ Verfaßtheit der Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten.