Oberst Ignatius Acheampong, seit dem Militärputsch am Donnerstag voriger Woche Herr über Ghana, versprach eine Rückkehr zu ziviler Regierung, „sobald die Umstände dies erlauben“. Die Umstände – das sind vier Milliarden Mark Schulden, für die das 8,5-Millionen-Volk jährlich 70 Millionen Mark Zinsen und Tilgung (ein Viertel der Staatseinnahmen) aufbringen muß. An diesem Schuldenberg und der wirtschaftlichen Stagnation scheiterte die Regierung des 58jährigen protestantischen Soziologieprofessors Kofi Busia.

Der Staatsstreich verlief unblutig. Busia war wegen eines Augenleidens in London, und Staatspräsident Edward Akufu-Addo ließ sich widerstandslos absetzen. Die Regierungsmitglieder wurden festgenommen – Außenminister Ofori-Atta nahm Spazierstock und Bibel ins Gefängnis mit –; ihre Konten wurden eingefroren. Acheampong führte die Zensur ein und ließ Redakteure verhaften.

Accra jubelte zum dritten Mal innerhalb von sechs Jahren über einen Regierungswechsel. Im Februar 1966 setzte die Armee den Diktator Kvame Nkrumah ab, überließ aber im Herbst 1969 die Macht einer gewählten Zivilregierung. Mit dem Haupterbe der Nkrumah-Zeit, der Schuldenlast, wurden freilich weder wuchsen und die Arbeitslosigkeit nahm zu.

Den letzten Anstoß gaben die Washingtoner Währungsbeschlüsse. Die Landeswährung, der Neue Cedi, mußte um 44 Prozent abgewertet werden, die Lebenshaltungskosten stiegen um ein Drittel. Die Anhebung der staatlichen Erzeugerpreise für Kakao um 20 Prozent – Ghana ist der Welt größter Kakao-Exporteur, und die Hälfte der Bevölkerung lebt vom Kakao-Anbau – konnte die Not nicht lindern. Der von Acheampong einberufene „Nationale Erneuerungsrat“ (NRC) versprach denn auch sofort, einen anderen Abwertungssatz zu erwägen und die Kakao-Abnahmepreise nochmals zu erhöhen.

Busia stolperte aber nicht nur über wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es war ihm nicht gelungen, der Korruption und Mißwirtschaft Herr zu werden. Stattdessen versuchte er, sein Reformprogramm auf Kosten der Kleinverdiener zu finanzieren und die Gewerkschaften auszuschalten. Böses Blut erweckte seine innenpolitische Taktik, rivalisierende Stämme gegeneinander auszuspielen und so seine zunehmend unpopuläre Regierung abzusichern. In die wichtigen Verwaltungsstellen rückten Mitglieder seines eigenen Stammes, der Aschanti, ein. Daß er und die Mitglieder seiner Regierung die Spar-Appelle nicht befolgten, heizte den Volkszorn kräftig an.

Die Armee in Ghana hat sich allerdings nicht bedingungslos hinter Acheampong gestellt. Sie scheint aber bereit, das neue Experiment abwartend zu dulden. Ein Erfolg ist freilich zweifelhaft. Schon werden Stimmen laut, die Kwame Nkrumah, der in Guinea im Exil lebt, zur Rückkehr auffordern.