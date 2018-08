Erwiderung auf Joachim Fests „Spiegel“-Essay

Von W. Minks und B. Mauer

Vom Theater wird heute größere Genauigkeit gefordert. Es wird ihm vorgeworfen, daß es bürgerlich oder feudalistisch sei. Kein sehr genauer Vorwurf, einem Historiker sträuben sich bei so bedenkenloser Verwendung der beiden Begriffe die Haare. Eins ist – bringt man beide Vorwürfe als Negativa auf den einzig möglichen Nenner – richtig: unser Theater ist nicht revolutionär. Joachim Fest auch nicht, der „Spiegel“ auch nicht, aber das sind keine Entschuldigungen. Immerhin ist Theater aber heute in seinen entscheidenden Produktionen auch nicht oberflächlich. In einer bürgerlichen Gesellschaft ist ein nicht-bürgerliches Theater weder möglich noch sinnvoll. Man kann eine versäumte Revolution nicht bequemlichkeitshalber stellvertretend im Theater machen lassen. Und ein Theater, das sich so weit von seiner gesellschaftlichen Umgebung entfernen würde, wäre auch nicht lebensfähig. Aber das ist bekannt.

*

Was hat sich in den letzten fünf Jahren aus Gesprächen und Veröffentlichungen über Theater herauskristallisiert? Die Häuser, die nach dem Krieg für die Theater gebaut wurden, sind Millionenirrtümer. Stadtväter, die sie zusammen mit den Architekten geplant haben, machten sie ohne die progressiven Theaterleute. Die Überlegungen der Architekten gingen zur technischen Vervollkommnung der Theaterbauten und -einrichtungen.

*

Es gibt fast keine Produktionsform in unserer Gesellschaft, die so kompliziert organisiert ist wie Theater. Also fordern Theaterleute, weil sie ihre Arbeitsmöglichkeiten in der Gruppenarbeit sehen, die Theater in ihrer jetzigen Form aufzulösen und aus einer großen, heute uneffektiven Form kleine, demokratisch strukturierte Gruppen zu bilden, die auch in der Lage wären, innerhalb der Gesellschaft ihr spezielles Publikum zu finden.