Verkehrsdirektor Bumann kann sich die Hände reiben. In dieser Saison hat es sich für Saas-Fee ganz gewiß ausgezahlt, daß man Carl Zuckmayer im Jahre 1965 das Bürgerrecht verlieh. „Das autofreie Gletscherdorf“ war anläßlich des 75. Geburtstages des Dichters in aller Munde – ohne daß ein einziges Fränkli aus dem Werbeetat geflossen wäre.

Dabei ist Carl Zuckmayer für die Touristen, die gern einmal einen Blick auf einen leibhaftigen Dichter werfen würden, so gut wie unsichtbar. Die Bürger von Saas-Fee haben sich offenbar allesamt verschworen, das Haus des Schriftstellers und seinen täglichen Spazierweg keinem Fremden preiszugeben.

Direktor Bumann, ein Name übrigens, den in Saas-Fee fast jeder zweite trägt, neben Imseng, Kalbermatten und Supersaxo, hat auch sonst allen Grund zur Freude. Saas-Fee macht auch in diesem grünen Winter seinem Ruf als schneesicherer Platz alle Ehre: Alle Lifte und Bahnen sind in Betrieb, der Schnee ist hervorragend, mit Ausnahme der Hannigalp.

Den Kampf gegen die Umweltverschmutzung hatte Saas-Fee schon gewonnen, ehe andernorts die neue Parole ausgegeben wurde. Der Ort ist eine einzige Fußgängerzone, nur Krankenwagen und kleine Elektrokarren für die Gepäckbeförderung sind erlaubt. Autofahrer müssen ihr Gefährt vor dem Ort auf einem großen Parkplatz stehenlassen. Als Statussymbol erfüllt es hier seinen Zweck nicht. Und das ist vielleicht das Charakteristische dieses sympathischen Skidorfes: Es ermangelt jeder mondänen Attitüde, es gibt sich nicht snobistisch, es ist schlicht und einfach ein Familiendorf.

Der kleine Ort mit seinen 850 Einwohnern liegt 1800 Meter hoch, rings umgeben von lauter Viertausendern. In den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen finden inzwischen fast 5000 Fremde Platz. Das Verhältnis zwischen Skifahrern und Liftkapazität ist dabei besonders günstig. Alle Aufzüge von Saas-Fee zusammengenommen können immerhin 11 000 Personen in der Stunde auf die Berge schaufeln.

Natürlich wissen die Bürger von Saas-Fee, wie alle Schweizer, was ihr Ort wert ist, aber die Apartments und Chalets werden doch zu erschwinglichen Preisen vermietet. Eine Wohnung für vier Personen bekommt man in der Hochsaison, einschließlich aller Abgaben, schon für 300 Mark in der Woche. Saas-Fee bietet aber auch Möglichkeiten zum Ausgleichssport: Es gibt ein modernes Hallenschwimmbad und neuerdings auch eine drei Kilometer lange Rodelbahn hinunter ins Saas-Grunder Tal.

Die größeren Hotels am Ort haben alle mehr oder weniger Patina angesetzt, aber man findet einige kleinere moderne Häuser, die Komfort und Gemütlichkeit durchaus vereinen. Unter 25 Franken bekommt man in der Saison freilich kein Einzelzimmer (mit Vollpension, aber ohne Bad).