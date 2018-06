Wenn in einem sibirischen Gefangenenlager Sträflinge ihre „Geschichte“ erzählen – der eine wurde als Landstreicher aufgegriffen, ein anderer opponierte gegen das zaristische Regime, der dritte erschoß seinen Rivalen, und ein vierter stach seine Frau in der Hochzeitsnacht nieder: auch die Tatsache, daß das Libretto sich auf tagebuchartige Aufzeichnungen Dostojewskijs stützt, macht aus Leos Janáčeks „Aus einem Totenhaus“ keine Handlungsoper, und alle Versuche des Regisseurs John Dexter in Hamburg, realistisch darstellbare Ereignisse herauszubringen, konnten letztlich nicht viel mehr ergeben als die Erkenntnis, daß immer, wenn in einer Oper Gefangene von Freiheit reden, ob in „Fidelio“, „Nabucco“ oder im „Totenhaus“, sie die Hände in die Richtung einer plötzlich erkennbaren Lichtquelle recken.