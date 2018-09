Der Krieg um Bangla Desh liegt noch zu nahe zurück, um ihn in historisch korrekter Perspektive betrachten zu können. Da hilft es auch nicht, daß in letzter Zeit einige Bücher zu diesem Thema erschienen sind, so zum Beispiel „The Challenge of Bangla Desh“ von Pran Chopra (Popular Prakashan, Bombay) und „Bangla Desh: A Struggle for Nationhood“ (Vikas Publications, Delhi) von der School of International Studies der Jawaharlal-Nehru-Universität, die alle den indischen Standpunkt verteidigen.

Indien hat im klassischen Stil einer Großmacht gehandelt – offensichtlich nicht zum erstenmal, wie ein Rückblick auf die indisch-chinesischen Kämpfe im Himalaja-Gebiet im Jahre 1962 bestätigt. Sind doch inzwischen Gründe und Hintergründe jenes offenen Konfliktes zwischen den beiden größten Nationen der Welt erhellt worden, und zwar dank den folgenden Arbeiten:

Neville Maxwell: „India’s China War“; Jonathan Cape Limited, London 1970; 475 S., £ 5; Yu-Hsi Nieh: „Das indisch-chinesische Grenzproblem – Neue Gesichtspunkte“; Nr. 43 der Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, Hamburg 1971; 73 Seiten, 2,40 DM (Schutzgebühr).

Der Australier Maxwell war Korrespondent der Londoner Times in Neu-Delhi (1959–1967) und galt allgemein als guter Indien-Freund, bis sein Buch erschien. Der Titel bezeugt schon seine Grundthese: Es handle sich nicht etwa um die Abwehr eines chinesischen Angriffs, sondern genaugenommen um Indiens Krieg gegen China. Die Regierung in Delhi habe durch ihre sogenannte „Vorwärtspolitik“ den Nachbarn systematisch zum offenen Konflikt provoziert. Seinen Nachweis stützt der Autor auf Quellen aus erster Hand wie Unterlagen des Kabinetts Nehru und Dokumente der indischen Armee.

Von der historischen Tatsache ausgehend, daß die indisch-chinesischen Grenzen niemals festgelegt worden waren, belegt Maxwell überzeugend, wie hochmütig Ministerpräsident Nehru, der Vater von Indira Gandhi, mit seinem absolutistischen moralischen Anspruch zu operieren pflegte: Er sei alles andere als tolerant, friedliebend und kompromißbereit gewesen. Bereits 1950 hatte die Regierung in Neu-Delhi beschlossen, sich auf Grenzverhandlungen mit Peking nicht einzulassen. Diese Information steht in krassem Gegensatz zu der Ansicht, die im Westen allgemein herrschte und die auch Dorothy Woodman in ihrem höchst informativen Buch „Himalayan Frontiers – A Political Review of British, Chinese, Indian and Russian Rivalries“ (Barrie & Rockliff The Cresset Press, London 1969; 423 Seiten, 90s.) ausbreitete: „He (Nehru) probed the possibilities of peace with all manner of righteousness while Chou En-lai, with fewer philosophical inhibitions, merely talked until the Chinese army was ready for an extensive campaign.“

Durch den Vorbeschluß von 1950 erklärt sich auch, so Maxwell, die Hartnäckigkeit Indiens im Konflikt von 1962, als der Ostgrenzsektor an der sogenannten MacMahon-Linie und besonders der Westgrenzsektor im Aksai-Tschin-Gebiet umstritten waren. Die dokumentarische Rekonstruierung der indischen „Vorwärtspolitik“ gegenüber China weist unverkennbare Parallelen mit der konsequenten Hartnäckigkeit auf, mit der Indira Gandhi den Krieg gegen Pakistan bis zur Eroberung von Bangla Desh durchgestanden hat. Dem Autor gelingt es, Chinas Verhalten als durchaus vernünftig und kompromißbereit darzustellen: Haben sich nicht die chinesischen Truppen fünf Tage nach dem Gegenangriff freiwillig wieder zurückgezogen und sogar bis 20 Kilometer hinter die dem Status quo ante entsprechende Grenze von 1959?

So sensationell die Veröffentlichung von Maxwell auch war, ähnliche Feststellungen standen bereits zwei Jahre zuvor in einem unscheinbaren Manuskript des chinesischen Politologen Yu-Hsi Nieh. Er verfügte zwar nicht, wie Maxwell, über vertrauliche Dokumente, aber über eine sorgfältige Analyse offizieller indischer Dokumente und – im Gegensatz zu Maxwell – durch einen sprachkundigen Vergleich mit chinesischen Gegendarstellungen gelangte er zu folgendem Ergebnis, daß freilich zunächst kaum jemand ernst nahm, das freilich zunächst kaum jemand ernst nahm: