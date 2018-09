Der Marschall zahlte einen hohen Preis für die Bereinigung der kroatischen Affäre (Schluß)

Von Andreas Kohlschütter

Belgrad, im Februar

Mehr als eine Woche lang war Präsident Tito im vergangenen Herbst durch die Republik Kroatien gereist. Am Ende seiner kroatischen Visitation erteilte er der damaligen Zagreber Parteiführung unter Savka Dabcevic-Kucar die volle Absolution: „Ich habe mich davon überzeugen können, wie absurd gewisse Geschichten über Kroatien sind. Daß es hier keine Einigkeit gebe, daß die Menschen hier anders dächten, daß hier der Chauvinismus blühe und gedeihe, das alles ist nicht wahr.“ Damals schrieb man den 14. September 1971.

Auf seinem serbischen Jagdsitz in Karadjordjevo, wohin er die kroatische Parteispitze strafweise zitiert hatte, entwarf der Marschall dann am 1. Dezember 1971 ein völlig verändertes Lagebild. Plötzlich wüteten in Kroatien nun doch Konterrevolution, Chauvinismus, Nationalismus, parteiinterner Fraktionalismus und Klassenfeinde. Plötzlich stand ein Bürgerkrieg vor der Tür. Plötzlich war Jugoslawien vom Zerfall bedroht, und nur harte Säuberungs- und Polizeimaßnahmen konnten die Situation bereinigen und die Einheit retten. Die Belgrader Politika sprach von Jugoslawiens „schwerster Nachkriegskrise“.

Zick-Zack-Kurs

Jetzt, auf der Belgrader Parteikonferenz der vergangenen Woche, verlängerte Tito seinen Zick-Zack-Kurs in der kroatischen Affäre durch eine neue abrupte Wende. Die Delegierten dieses Mini-Parteikongresses erhoben sich von ihren Sitzen und klatschten frenetisch Beifall, als er ihnen im Brustton der Überzeugung zurief: „Ich erkläre vor der ganzen Welt, daß das Gerede von einer Krise in Jugoslawien und von einem Auseinanderfallen Jugoslawiens Unsinn ist.“ Und Tito, der noch kurz zuvor in einem Stakkato von Brandreden Zum ideologischen, politischen und notfalls auch militärischen Barrikadenkampf gegen den „konterrevolutionären Herd“ in Kroatien aufgerufen hatte, bezeichnet die ganze Aufregung als eine Erfindung der westlichen Presse.