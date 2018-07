Inhalt Seite 1 — Gürtel enger geschnallt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unvorhergesehene Kostensteigerungen brachten den Verteidigungshaushalt durcheinander. Um nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten, muß bei der Beschaffung neuer Waffensysteme gespart werden.

Inwieweit ist Rheinstahl von der Streckung des Rüstungsprogramms durch das Bundesministerium für Verteidigung betroffen?

Schmidt: Von den Einschränkungsmaßnahmen des BMVG sind bei der Rheinstahl AG Sonderfertigung insbesondere die „Familienfahrzeuge“ des Schützenpanzers Marder – die Nachfolgetypen – sowie der Entwicklungssektor betroffen. Da jedoch vorsorgliche Rationalisierungsmaßnahmen rechtzeitig getroffen wurden, kommen die Einschränkungsmaßnahmen nicht überraschend..

Bonn will offensichtlich in Zukunft mehr die Linie verfolgen, dort zu kaufen, wo es am billigsten ist. Das Risiko für deutsche Unternehmen im Entwicklungsbereich wird mithin größer. Sind Sie darauf eingestellt?

Schmidt: Jawohl, wir sind darauf eingestellt. Wir können sowohl neue technische Konzepte für die Zukunft anbieten als auch die Umrüstung und Betreuung ausländischer Fahrzeuge wahrnehmen. Hierfür sind wir durch rege Auslandskontakte und bislang bewiesene Leistungen gut eingerichtet. Die Entscheidung darüber, welcher Weg beschritten wird, liegt jedoch beim Bund. Er kann nicht nur im Ausland kaufen. Das eigene wehrtechnische Know-how der Industrie ist ohne Zweifel auch für die Bundesrepublik von lebenswichtiger Bedeutung. Das technische Wissen auf dem,Sektor eigenständiger Entwicklungen ist bei uns in hohem Maße vorhanden. In jahrelanger Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium haben wir unsere Fähigkeiten zur Konstruktion, Erprobung und Serienfertigung sowie zu allen damit verbundenen Aufgaben des Projektmanagements unter Beweis gestellt.

Wenn sich Bonn künftig stärker auf ausländische Produktionen konzentrieren sollte, könnte die deutsche Industrie dann zum Ausgleich stärker in den Export gehen?

Schmidt: Könnte schon – kann aber nicht, da politische Rücksichten wirtschaftliche Notwendigkeiten überlagern. Selbst wenn man von echten Spannungsgebieten absieht, in die wir ohnehin nicht liefern, setzen fehlende Ausfuhrgenehmigungen unseren Exportbemühungen Grenzen.