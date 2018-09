Schon wieder macht der Dollar Schlagzeilen: Zum erstenmal seit der Washingtoner Währungskonferenz im Dezember stützte die Deutsche Bundesbank in der vergangenen Woche die amerikanische Währung. Trotz der Intervention sank der Dollarkurs weiter ab. Zeitweiliger Tiefststand: 3,1925 Mark.

Der mittlere Kurs von 3,2225 Mark je Dollar wurde damit beträchtlich unterschritten. Offiziell muß die Bundesbank zwar erst eingreifen, wenn der Dollar nur noch 3,15 Mark wert ist. Doch das bisherige Rekordtief schien den Frankfurter Währungshütern bedrohlich genug, um den Sturz zu bremsen.

An dem Sturz der Dollarparität ist nicht mehr zu rütteln. Vor der Freigabe der Mark am 8. Mai 1971 mußte man für einen Dollar noch 3,66 Mark bezahlen. Nach dem Beginn des Floating waren es nur noch 3,525 Mark (10. Mai), am 31. Juli gar nur noch 3,460 Mark.

Die sinkende Tendenz hielt an. Am 24. September gelangte der Dollar auf einen, vorläufigen Tiefstand von 3,299 Mark. Am Vorabend der Washingtoner Währungsgespräche hatte die faktische Abwertung des Dollars im Vergleich zur Mark 12,65 Prozent erreicht. Und auch der vom Zehnerklub ausgehandelte neue Wert von 3,2225 Mark hielt nur für wenige Wochen: Am 14. Januar wurde er zum erstenmal unterschritten.

Auch in Paris und London zeigte der sinkende Dollarkurs in der vergangenen Woche erneut einen Vertrauensschwund an. In Brüssel und Amsterdam waren die Dollarnotierungen sogar nur noch geringfügig vom Interventionspunkt entfernt, an dem die Notenbanken alle angebotenen Dollar aufkaufen müssen.

Von der Unsicherheit an den Devisenmärkten profitierte einmal mehr das Gold. In London wurde mit 49,25 Dollar je Unze einen neuen Rekordpreis erzielt, nachdem der Goldpreis im Januar bereits auf 46 Dollar angestiegen war.

smi