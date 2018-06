Dieser Film hätte interessant und informativ werden können: Ein Assistenzarzt schildert kommentierend seinen Tagesablauf. Die Kamera zeigt ihn bei der Stationsvisite, im Gespräch mit den Schwestern, beim Chef-Kolloquium, auf einer Assistentenversammlung (Standesprobleme kommen zur Sprache), in der Kantine und bei der abendlichen Arbeit am Schreibtisch: publish or perish heißt die Devise; wenn andere sich zur Ruhe begeben, hat der Arzt auf der Karriereleiter (so viele Sprossen noch vor ihm) sich auszuweisen, wie es heißt, und zu zeigen, was in ihm steckt.