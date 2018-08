Nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Bundeswissenschaftsminister Leussink haben in der CDU/CSU die Befürchtungen zugenommen, die Regierungskoalition könnte in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode einen Alleingang in der Bildungspolitik versuchen. Der Vorsitzende der Bildungskommission von Bund und Ländern, der rheinland-pfälzische Kultusminister Vogel, der zugleich Vorsitzender des Bundeskulturausschusses der CDU ist, forderte die Bundesregierung und die von der SPD regierten Bundesländer in der vergangenen Woche auf, den im vergangenen Jahr von der Bund-Länder-Kommission erarbeiteten Kompromiß nicht zu verlassen.

Bundeskanzler Brandt versuchte, die Sorgen der CDU vor einem „Alleingang“ der SPD zu zerstreuen. Brandt sagte am vergangenen Freitag, der neue Wissenschaftsminister von Dohnanyi werde genauso wie sein Vorgänger versuchen, für seine Politik eine möglichst breite Basis zu finden. Er deutete aber auch an, die SPD sei nicht mehr bereit, sich vom Langsamsten das Tempo bestimmen zu lassen. CDU-Politiker folgerten daraus, daß SPD und FDP bis 1973 versuchen werden, zumindest in den von ihnen regierten Regionen einen Teil der angekündigten Reformen durchzubringen.