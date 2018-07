Von Henning Rischbieter

Drei von den fünf ausländischen Truppen, die Walther Schmieding im vergangenen Herbst zu den Berliner Festwochen einlud, verweigerten den Auftritt in einem der so zahlreichen Berliner Theatergebäude. Sie verlangten und brauchten andere, simplere Spielorte. Die Juniortruppe des Londoner National Theatre, das Young Vic, ließ sich Holzpodium und -tribünen nach Art ihres Londoner Hauses in der Alten Mensa aufschlagen: das Théâtre du Soleil baute die Podien und Stege für sein Revolutionsspektakel „1789“ zwischen die Zuschauermassen in der Deutschlandhalle; die Manhattan Project Company zog sich in; die Ecke einer alten Reithalle zurück und ließ die Zuschauer sich um ihr Spiel herumlagern.

Die drei Beispiele stehen für eine Tendenz: Da, wo Theater heute vital und radikal (von der Wurzel her) betrieben wird, neigt es dazu, die durch die Architektur fixierten Zuordnungen von Zuschauern und Bühne zu verlassen und das komplizierte Angebot an maschinellen Bühnen-Verwandlungsmöglichkeiten zu ignorieren.

Die internationalen Beispiele dafür ließen sich mühelos vermehren. Die deutschen konzentrieren sich vor allem auf die Schaubühne am Halleschen Ufer: Es spielte Brechts „Mutter“ auf planer Fläche zwischen dem offenen Karree der Zuschauer, es errichtete die gehügelte Bühnenlandschaft des „Peer Gynt“ zwischen zwei Tribünen an den Saallängsseiten. Beim „Geretteten Venedig“ sitzen die Zuschauer auf einem hohen, geschlossenen Tribünen-Karree und blicken in das innere Geviert herab, in eine Fallgrube, in die durch, die Eingänge unter den Tribünen Lichtbahnen strömen. Der „Bühnenbildner“ der Schaubühne (in allen drei Fällen: der ingeniöse Karl-Ernst Herrmann) errichtete jeweils ein anderes Theater, indem er jeweils das Theatergrundverhältnis zwischen Publikum und Spielern neu bestimmte.

Die Schaubühne ist auf ihre Weise – mit schnell aufgeschlagenen Eisengerüsten und schmalen Holzbänken – da angelangt, wohin „progressive“ Theaterarchitekten schon seit Jahrzehnten zielen: zum Mobiltheater. Peter Stein, Regisseur der „Mutter“ und des „Peer Gynt“, gefragt, ob die Truppe nicht in den (wegen seiner Unaufwendigkeit und vernünftigen Proportioniertheit) gelungensten traditionellen Theater-Nachkriegsbau übersiedeln würde, in die Freie Volksbühne in Berlin, wehrte ab: „Wenn sie etwas anderes brauchten, dann eine große Halle, vielleicht so etwas wie eine alte Fabrik (das Théâtre du Soleil spielt in der ehemaligen Pulverfabrik im Wald von Vincennes bei Paris).

Die Schärfe, mit der die Diskrepanz zwischen „mobilen“ Theatermachern und fixierter Theaterarchitektur aufgebrochen ist, macht sich nur erst andeutungsweise bemerkbar in dem Buch

